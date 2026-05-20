Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Zbliżymy się do 30 stopni. Kiedy zrobi się ciepło

|
AdobeStock_762669111
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Pogoda w Polsce. W nadchodzących dniach do kraju napłynie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, dzięki któremu zrobi się cieplej. W weekend temperatura może zbliżyć się do 30 stopni.

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, który związany jest z wyżem Zeno znad Niemiec i Francji. W ten rejon wyżowy wbije się od zachodu płytka zatoka niżowa z frontem okluzji, czyli połączeniem ciepłego i zimnego frontu, który w nocy znajdzie się nad zachodnią Polską.

W czwartek front przemieszczać się ma dalej w głąb kraju, stopniowo ustępując na zachodzie rozpogodzeniom. W centrum oraz na północnym wschodzie i wschodzie Polski przyniesie on przelotny deszcz oraz burze. Kraj pozostanie w umiarkowanie chłodnej masie powietrza polarnego, tylko wschodnie regiony będą pod wpływem łagodniejszej masy.

Napłynie zwrotnikowe powietrze

W kolejnych dniach Polska dostanie się pod zdecydowany wpływ wyżu, a chmury i niewielki deszcz zostaną zepchnięte nad południowe regiony. Jednocześnie znad południowo-zachodniej Europy zacznie płynąć w kierunku Polski cieplejsza masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego, która stopniowo podniesie temperaturę.

W niedzielę w ten słoneczny wyż wbije się zatoka niżowa z frontem burzowym, który w poniedziałek powędruje poza granice kraju. Ciepła masa powietrza pozostanie już jednak nad Polską, dając szanse na podniesienie się średniej temperatury tegorocznego maja w pobliże normy wieloletniej Do tej pory miesiąc był chłodniejszy niż zwykle.

Klatka kluczowa-444397
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku)
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie i w centrum kraju, gdzie możliwe są burze, spadnie do 15 l/mkw. Tylko na krańcach zachodnich spodziewany jest zanik opadów i rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 21 st. C w centralnej Polsce, do 23 st. C na Mazowszu. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w burzach silny.

Piątek zapowiada się dość pogodnie, tylko na południu kraju pojawi się więcej chmur z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum, do 23-24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, tylko na południu okresami duże i tam też popada deszcz do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25-26 st. C na zachodzie. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.

Na niedzielę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. W pasie od Warmii, Mazur i Podlasia, przez centrum, po Śląsk przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw., a po południu możliwe są burze z gradem. Podczas wyładowań suma opadów może wynieść do 25 l/mkw. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centralnych regionach, do 28 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Klatka kluczowa-444385
Prognozowane opady w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku)
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego, w centrum i na południu - przejściowo duże. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Śląsku. Wiatr powieje z kierunków północnych, słaby i umiarkowany.

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
TVN24
1 godz 4 min
pc
Swoim wyczynem zapisał się w historii. "Myślę, że rodzice nie do końca rozumieją, czym się zajmuję"
Monika Olejnik
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
sejm-0001
Na widok posłanki zaczął udawać lokomotywę. "Kupię kwiaty"
Monika Winiarska
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
TVN24
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
TVN24
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
TVN24
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty i areszt dla policjantki
TVN24
Protest w centrum Warszawy
Związkowcy dotarli przed Sejm. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
TVN24
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
TVN24
40-latek przelał na podane konto blisko 43 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Na jej konta wpływały pieniądze od oszukanych
TVN24
Peter Magyar i Donald Tusk w Gdańsku
Spacer premierów i spotkanie z Wałęsą. Tłumy w Gdańsku
RELACJA
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
TVN24
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
TVN24
wirus ebola shutterstock_1771923899
Amerykański lekarz z podejrzeniem eboli trafi do szpitala w Pradze
TVN24
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
TVN24
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria na linii średnicowej. Pociągi omijały ważne stacje
WARSZAWA
Burza, pochmurno
Gdzie jest burza? Tu silnie pada deszcz
Prognoza
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
TVN24
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
30 min
2005_super_joanna_s_3
Premiera"Nie potrafiłam logicznie myśleć". Jak Joanna S. wyjaśnia wielomilionowe oszustwa?
TVN24
Donald Trump, Melania Trump
Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane
BIZNES
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
TVN24
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
TVN24
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
TVN24
Waldemar Żurek
Żurek: będziemy się starali unieważnić dokument Ziobry
TVN24
Zbigniew Ziobro
Wojaże Ziobry. Co wiadomo o wyjeździe do USA?
Sebastian Zakrzewski
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom