Gorąco będzie miało swoją cenę. Od burz i ulew się nie uwolnimy

W kolejnych dniach do Polski napływać będą ciepłe, a nawet gorące masy powietrza. Wysoka temperatura sprawi jednak, że pojawią się też burze. Zjawiskom lokalnie mają towarzyszyć ulewne opady deszczu, a także porywisty wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, na północy również rozpogodzeniami. Na Wybrzeżu i Pomorzu opady zanikną. Poza tym miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, na południu i południowym wschodzie możliwe są burze z opadami do 20 l/mkw. Termometry pokażą od 19 stopni Celsjusza na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na południowym zachodzie i południu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach - silny.

W niedzielę utrzyma się kłębiaste zachmurzenie, umiarkowane i duże. Padać nie będzie jedynie na Podlasiu. W pozostałych regionach do południa spodziewane są przelotne opady deszczu do 10 l/mkw. na zachodzie i południu Polski. W godzinach popołudniowych przybywać ma przelotnych opadów i burz z gradem oraz ulewami do 40 l/mkw., postępującymi stopniowo od zachodu w głąb kraju. Wieczorem pas gwałtownych burz rozciągać się ma od Zatoki Gdańskiej, Kaszub i Warmii, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Górny Śląsk i Małopolskę. Możliwe jednak, że burzowy front w centrum kraju osłabnie, a natężenie burz i opadów będzie umiarkowane. Najgwałtowniejsze zjawiska spodziewane są na Pomorzu i Kujawach oraz na południu, szczególnie w obszarach podgórskich i górskich. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od 23-24 st. C na Pomorzu, Kujawach, Podlasiu, przez 26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na południowym zachodzie i południu kraju. Wiatr okaże się południowy, skręcający od zachodu na zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, z porywami do 90 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Zachmurzenie w poniedziałek okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie kraju padać nie powinno, poza tym pojawią się przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., na południu wystąpią burze. Termometry pokażą od 22 st. C na Pomorzu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, w burzach - silny.

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami wystąpi deszcz do 5-15 l/mkw., w Karpatach możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach - silny.

Co przyniesie środa

Na środę prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie kraju padać nie powinno, poza tym wystąpią okresami opady deszczu do 10-20 l/mkw. oraz burze, szczególnie gwałtowne na Śląsku z ulewami w Sudetach do 40 l/mkw. Termometry pokażą od 22 st. C na Podlasiu do 27 st. C w centrum kraju oraz na południowym wschodzie. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach - silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl