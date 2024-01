Bardzo silny mróz płynie do nas znad Skandynawii. Termometry mogą pokazać -24 stopnie

Zimno napływające z północy Europy wygoni jesienne ciepło z Polski. W drugiej połowie weekendu fala mrozu obejmie cały kraj. Temperatura w niektórych regionach nad ranem będzie spadać nawet poniżej -20 stopni Celsjusza. Znajdziemy się w zasięgu wyżu, a to oznacza, że można spodziewać się mroźnej, ale słonecznej pogody.

- Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie kształtować rozległy układ niskiego ciśnienia znad Morza Śródziemnego z systemem frontów atmosferycznych. Nazwano go Charlotte. Jedynie na północy i północnym wschodzie swój wpływ zaznaczy wyż znad Skandynawii, który swoim arktycznym powietrzem obejmie ten region kraju. Natomiast do południowej oraz częściowo centralnej Polski będzie napływać ciepłe powietrze z południa Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Jak zapowiada, "w ciągu dnia strefa frontów powoli odsuwać się będzie na południe, umożliwiając tym samym spływ arktycznego powietrza w głąb kraju".

- Skutkować to będzie całodobowym mrozem w kolejnych dniach oraz bardzo silnym mrozem w ciągu nocy - podkreśla.

Prognoza pogody na weekend

Sobota, święto Trzech Króli, zapowiada się pochmurno z licznymi rozpogodzeniami na północy kraju. Lokalnie na obszarze całej Polski mogą pojawiać się symboliczne opady śniegu (do 2 centymetrów). W południowych regionach wystąpią natomiast słabe i umiarkowane opady deszczu i deszczu ze śniegiem (o sumie 5-10 l/mkw.). W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Ziemię Łódzką i Świętokrzyską, po Lubelszczyznę możliwe są marznące opady powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum, do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Niedziela na południu kraju przyniesie pochmurną aurę z opadami śniegu do 4-6 cm. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże z licznymi rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Nad ranem w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim lokalnie temperatura spadnie nawet do -20 st. C. Z kierunku północno-wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 6-10.01 Ventusky.com

Mróz rozleje się na całą Polskę

- Od poniedziałku już cały obszar kraju znajdzie się w zasięgu mroźnego wyżu znad Skandynawii, co skutkować będzie pogodną aurą. Niestety nocne rozpogodzenia sprzyjają intensywnemu wypromieniowaniu ciepła, czego efektem będą bardzo silne mrozy - wyjaśnia nasz synoptyk.

W poniedziałek wypogodzi się, a w niektórych miejscach zrobi się nawet słonecznie. Większe zachmurzenie pojawi się jedynie na południu i południowym wschodzie kraju. Nad ranem w rejonie Warmii i Mazur oraz Podlasia temperatura lokalnie będzie osiągać od -20 do -24 st. C. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od -12 st. C na Suwalszczyźnie do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Wtorek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -12 w rejonie Suwalszczyzny do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Nad ranem na wschodzie i południu kraju lokalnie temperatura będzie wynosić od -20 do -24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Cieplej w połowie tygodnia

W środę zrobi się pochmurno, a miejscami we wschodniej Polsce wystąpią marznące opady deszczu. Przyjdzie kilkudniowe ocieplenie. Temperatura maksymalna osiągnie od -4 st. C na południu do 1 st. C na północy. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Prognozowane opady w dniach 6-10.01 Ventusky.com

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl