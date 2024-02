Lutowe "gorąco". Będzie aż 15 stopni

W weekend do Polski dotrze fala ciepła. Temperatura na południu kraju sięgnie nawet 15 stopni Celsjusza. Na najbliższe dni synoptycy nadal zapowiadają przelotne opady deszczu, choć w niektórych miejscach pokaże się trochę słońca.

W sobotę zachmurzenie będzie duże. Na Podlasiu i Mazurach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i deszczu, które lokalnie będą marznące. W rejonie Pomorza, Kujaw, Lubelszczyzny, także w niektórych miejscach na Mazowszu popada sam deszcz. W pozostałych regionach, gdzie nie powinno padać, wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, w strefie brzegowej okresami silniejszy.

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Deszczowo i dużo chmur

Poniedziałek w niemal całym kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu. Dzień bez opadów upłynie tylko na Śląsku. Temperatura maksymalna osiągnie od 5 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Rzeszowszczyźnie. Z kierunku zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek na wschodzie Polski zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. W pozostałych regionach wypogodzi się. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siła, z kierunków zachodnich.

Znów ponad 10 stopni

Na środę prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W północnej części kraju spadnie deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

