Do naszego kraju na przełomie lutego i marca nieprzerwanie będzie płynąć ciepłe powietrze. W pierwszy weekend kolejnego miesiąca nawet na północy kraju, w tym na Suwalszczyźnie, temperatura sięgnie kilkunastu stopni Celsjusza. W niektórych regionach pojawią się opady deszczu, ale będą słabe i przelotne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżem Yue znad Morza Śródziemnego oraz niżem znad Łotwy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Jak dodaje, między nimi "rozciąga się front atmosferyczny, oddzielający nad masy ciepłego powietrza zalegające nad południowo-wschodnią częścią kraju od chłodniejszych obejmujących od zachodu pozostałe regiony i usiłujących wyprzeć ciepło", ale "to tylko przejściowa sytuacja".

Środa w niektórych miejscach Polski zacznie się mglisto. W ciągu dnia na zachodnich i południowo-wschodnich krańcach będzie pochmurno z przejaśnieniami, a poza tym zachmurzenie okaże się na ogół duże z opadami deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 10-11 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, tylko na zachodzie z północy, słabo i umiarkowanie.

Nadal będzie bardzo ciepło

- W czwartek ciśnienie wzrośnie, a Polskę obejmie klin wyżowy związany z wyżem znad Rosji. Jego położenie zagwarantuje napływ mas powietrza z południowego wschodu, a więc ciepłych i łagodnych, w których jednak rozwijać się mogą mgły i niskie zachmurzenie - zapowiada synoptyk. - W kolejnych dniach pogodę kształtować mają układy niżowe znad południowej i zachodniej Europy, ale wciąż z południa będzie płynąć ciepło, a niebo się rozpogodzi, tym bardziej, że chwilami powieje silniejszy wiatr. Pod koniec tygodnia nad zachodnie i południowe regiony Polski nasuną się słabo aktywne fronty atmosferyczne z deszczem - dodaje Unton-Pyziołek.

Czwartek zapowiada się pochmurno i mglisto, jednak będą pojawiać się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Na piątek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna osiągnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C w centrum kraju i na południowym wschodzie. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, na wschodzie silniejszy wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, które na zachodzie będzie wzrastać do dużego. Pojawią się tam również opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu do 17 st. C w środkowej i południowo-wschodniej Polsce. Południowo wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie i południu kraju możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl