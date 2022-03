Dwucyfrowy mróz i niemałe opady śniegu. Później zrobi się sztormowo

W kolejnych dniach nie odpoczniemy od gwałtownej pogody. Najpierw niż Katharina sprowadzi do nas opady ciężkiego śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura o poranku lokalnie spadnie nawet do -10 stopni. Później stery przejmą kolejne wiry niżowe, zaciągając do nas porywisty, sztormowy wiatr. Opady nie ustaną.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje pod wpływem wielkiego wiru niżowego Katharina znad Bałkanów, z centrum ulokowanym w piątek nad Karpatami. Południe, wschód i centrum Polski dostały się w szeroką strefę frontu atmosferycznego, czyli w obszar ścierania się mas chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego, płynącego z północy oraz ciepłego polarnego znad Morza Śródziemnego. Strefa styku mas powietrza przebiega nad wyżynami, pogórzem i górami, co dodatkowo sprzyja piętrzeniu się chmur i nasila opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Najpierw ciężki śnieg, później sztormowo

W kolejnych dniach niż Katharina wędrować ma nad Rosję, zaciągając do Polski zimne powietrze pochodzenia arktycznego, w którym na południu kraju jeszcze dopada śniegu. Od poniedziałku pogodą rządzić mają kolejne wiry niżowe znad Oceanu Arktycznego i Atlantyku, które przyniosą wietrzną, sztormową pogodę i zaciągną wilgotne masy polarnego powietrza znad Atlantyku, podnosząc nieco temperaturę. Później jeszcze raz wpaść ma z północy porcja zimna z przelotnym śniegiem. Dopiero po 10 kwietnia widać wejście ciepła i powrót ciepłej wiosny nad środkową Europę.

Wir Katharina nad Karpatami Deutscher Wetterdienst

Pogoda na piątek

W piątek rano na północy będzie mroźnie, temperatura spadnie do -4/-6 stopni Celsjusza. Później na północy i zachodzie kraju dzień okaże się pochmurny z przejaśnieniami. Poza tym zachmurzenie będzie duże, z opadami mokrego, ciężkiego śniegu do 5-10 centymetrów w pasie od Śląska i Małopolski, przez Kielecczyznę, Ziemię Łódzką, Mazowsze, po Podlasie. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i częściowo Mazowszu można także spodziewać się deszczu ze śniegiem w wysokości do 5-10 litrów na metr kwadratowy. W górach prognozowane są obfite opady śniegu do 10-20 centymetrów. Uwaga, na drogach będą panować trudne warunki.

Na termometrach zobaczymy od 1-2 st. C na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu i w Wielkopolsce. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 kilometrów na godzinę, na północy do 70 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobotni poranek będzie mroźny na północy kraju - temperatura spadnie do -7/-9 st. C. Na południu i w centrum okresami popada śnieg, jego suma wyniesie do 1-3 cm. W górach także go dosypie, nawet do 5 cm. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na południu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

A jaka będzie niedziela? Rano możliwy jest dwucyfrowy mróz na południu, wschodzie i w centrum kraju do -7/-10 st. Później zapowiada się pochmurny dzień z przejaśnieniami. Jedynie na Podkarpaciu spadnie słaby śnieg (do 3 cm), a na Pomorzu śnieg z deszczem (do 3 l/mkw.). Temperatura wyniesie od 3 st. C na południu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu. Powieje północno zachodni słaby i umiarkowany wiatr, na Pomorzu okresami będzie dość silny.

Pogoda na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na nowy tydzień

Początek nowego tygodnia zapowiada się mroźnie na południu kraju (do -5/-7 st. C). W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północy i w centrum kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 1-5 l/mkw. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 3 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość od 50 km/h na południu Polski do 80 km/h na północy.

We wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu. Spadnie go 5-15 l/mkw.. Tylko na północnym wschodzie spodziewane są opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni i południowo-zachodni dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 70-90 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl