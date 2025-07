Do Polski wrócą upały, ale nie na długo

Po krótkim ochłodzeniu gorąca, a nawet upalna pogoda powróci. Weekend przyniesie dużo słońca i nawet 32 stopnie Celsjusza na południu kraju. Jednak już od wtorku szykuje się zmiana.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na przeważającym obszarze kraju będzie kształtowana przez układ wysokiego ciśnienia. Będzie się on przemieszczał znad Austrii, przez południową część Polski, w kierunku Ukrainy i jedynie na północy zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżu znad Skandynawii i Morza Północnego z systemem okludujących się frontów atmosferycznych.

Powrót upałów prognozowany jest w niedzielę. Wówczas termometry na południu i w centrum wskażą maksymalnie 30-32 st. C. Tym razem także będzie to jedynie epizod upalnej pogody, bo już od wtorku Polska znajdzie się w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia znad Skandynawii, który sprowadzi do Polski opady przelotne, burze oraz kilkustopniowe ochłodzenie.

Weekend pod znakiem słońca i wysokich temperatur

W sobotę w ciągu dnia prognozujemy zachmurzenie od małego na południu do dużego i całkowitego na północy i zachodzie. Lokalnie w pasie wybrzeża wystąpią słabe opady deszczu od 1 do 2 l/mkw. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23-24 st. C na północnym wschodzie oraz 28-29 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

W niedzielę spodziewamy się zachmurzenia od małego na południu i wschodzie do dużego na północy i zachodzie. Lokalnie w rejonie Pomorza Zachodniego możliwe, że spadnie słaby opad deszczu od 1 do 2 l/mkw. Maksymalna temperatura nie przekroczy 26-28 st. C na północnym wchodzie oraz 30-32 st. C na południu i w centrum. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek. Będzie pochmurno i burzowo

W poniedziałek na niebie pojawi się zachmurzenie duże, kłębiasto-deszczowe. Prognozowane są również przelotne opady deszczu - od 5 do 15 l/mkw. W pasie centralnym oraz wschodnim możliwe będą burze z opadami od 20 do 30 l/mkw. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23-24 st. C na północy i w centrum kraju oraz 26-28 st. C na południowym wschodzie. Powieje wiatr umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni. Jedynie podczas burz powieje z kierunków zmiennych, będzie on silny i porywisty, osiągając prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek. Chłodniej niż w weekend

We wtorek zachmurzenie będzie duże, kłębiasto-deszczowe. Wystąpią również przelotne opady deszczu - spadnie go lokalnie od 5-10 l/mkw. do 15-20 l/mkw. Maksymalna temperatura nie przekroczy 21-22 st. C na północy i w centrum oraz 24-26 na południowym wschodzie. Powieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na środę

W środę spodziewamy się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Maksymalna temperatura wyniesie 20-22 st. C w całym kraju. Wiatr będzie umiarkowany, na północy dość silny, północno-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl