Przed nami bardzo ciepły weekend

Druga połowa tygodnia zapowiada się ciepło i z dużą ilością słońca. W weekend temperatura na terenie części Polski przekroczy 20 stopni Celsjusza. Takich samych wartości możemy spodziewać się również w poniedziałek, ale wtedy w większości kraju pojawi się deszcz, a w niektórych miejscach może zagrzmieć.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek przeważać będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. W południowej części kraju okresami zbierze się więcej chmur i mogą tam pojawić się przelotne opady deszczu do 1 litra wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy.

Piątek upłynie pod znakiem przeważnie słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się słonecznie. Temperautra maksymalna osiągnie od 16 st. C Podlasiu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, na ogół południowo-wschodni wiatr.

Niedziela na zachodzie kraju przyniesie zachmurzone niebo i opady deszczu. W pozostałej części Polski będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Poniedziałek z burzami

Na poniedziałek dla wschodnich regionów prognozowana jest pogodna aura. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu. W pasie dzielnic środkowych po południu możliwe są burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps,kw

Źródło: tvnmeteo.pl