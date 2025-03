Dni słonecznej aury są policzone. Zmiana pogody na horyzoncie

W najbliższych dniach Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu znad Morza Czarnego. Za sprawą ciepłego i suchego powietrza pochodzenia zwrotnikowego dominować będzie piękna i słoneczna aura, która utrzyma się do końca tygodnia. Później stery w pogodzie przejmą niże.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek w całym kraju wystąpi przewaga słonecznej aury z niewielkim zachmurzeniem piętra wysokiego na południowym wschodzie Polski. Kolejne dni nie przyniosą opadów, jednak ciśnienie będzie spadać.

- Na początku przyszłego tygodnia to układy niskiego ciśnienia kształtować będą pogodę. Sprowadzą one zdecydowanie więcej chmur, a przejście z poniedziałku na wtorek strefy frontu chłodnego ochłodzenia oraz długo wyczekiwane opady deszczu - dodał synoptyk.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Słoneczny i ciepły koniec tygodnia

Piątek zdominuje pogodna i słoneczna aura, bez opadów. Termometry pokażą od 13-14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Sporo słońca czeka nas także w sobotę, a termometry pokażą maksymalnie od 14-15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i południowo-wschodni.

Niedziela przyniesie wzrost zachmurzenia od małego na zachodzie kraju do umiarkowanego, przejściowo dużego na wschodzie i w centrum. Chmury nie przyniosą jednak opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południu Polski. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowo-wschodnich.

Nadejście chłodnego frontu

Kolejny tydzień rozpoczniemy dość pogodnie, bez opadów. W poniedziałek termometry pokażą maksymalnie od 13-14 st. C na północy Polski, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, w górach silny, południowo-zachodni.

Wtorek przyniesie zmianę pogody oraz ochłodzenie. Na południu, wschodzie oraz częściowo w centrum kraju pojawi się duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-11 st. C na północy Polski do 12-14 st. C na południu i w centrum. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

