Pogoda na weekend. Deszczowo, wietrznie i ciepło. Ile stopni będzie?

Kolejne dni upłyną pod znakiem deszczu, który nawiedzi wiele regionów kraju. W weekend dodatkowo pojawią się porywy wiatru. Będzie robić się coraz cieplej. Na początku przyszłego tygodnia na termometrach zobaczymy nawet 15 stopni.

W ciągu najbliższej doby nad Polską przemieszczać się będzie strefa frontu atmosferycznego przynosząc pochmurną aurę z opadami deszczu - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Nad przeważającą część kraju napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze z południowego zachodu, jedynie nad zachodnią i częściowo północną część kraju napłynie okresowo nieco chłodniejsze, ale bardziej suche powietrze polarne morskie, w którym pojawią się rozpogodzenia.

Pogoda na piątek

Przeważnie będzie pochmurno z przejaśnieniami, większe rozpogodzenia spodziewane są na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Na wschodzie, południu oraz w centrum kraju, okresami pojawią się opady deszczu (do 10 litrów wody na metr kwadratowy). Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy i południowo-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany wiatr, silniejszy na Pomorzu, w porywach osiągając do 50 kilometrów na godzinę, a w Bieszczadach okresami silny do 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Na Pomorzu Gdańskim oraz Mazurach i częściowo Podlasiu w sobotę będzie pochmurno z opadami deszczu (rzędu 5-10 l/mkw., lokalnie do 15 l/mkw.). Poza tym zachmurzenie okaże się duże i umiarkowane, miejscami pojawią się słabe przelotne opady deszczu (rzędu 1-5 l/mkw.). Termometry pokażą od 8 st. C na Pomorzu Gdańskim i Mazurach do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h.

Niedziela zapowiada się dość pogodnie. Jedynie na wschodzie zachmurzenie będzie duże, okresami spadnie do 5 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Co przyniesie początek nowego tygodnia

Poniedziałek przyniesie duże i umiarkowane zachmurzenie. Na północnym wschodzie i miejscami w centrum wystąpią przelotne opady deszczu (do 3 l/mkw.). Temperatura wyniesie od 10 st. C w regionach północnych do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy i wschodni, na ogół słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie okresami silniejszy, w porywach rozpędzając się do 40-60 km/h.

We wtorek na wschodzie będzie pogodnie, poza tym zachmurzenie okaże się duże, wzrastające na zachodzie do całkowitego. Opady deszczu (do 5-10 l/mkw.) przemieszczą się z południowego zachodu w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:dd / prpb

Źródło: tvnmeteo.pl