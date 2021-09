Pogoda na weekend: deszcz, wiatr i chłód. Temperatura miejscami nie przekroczy nawet 10 stopni

Pogoda w najbliższych dniach ulegnie diametralnej zmianie. Do Polski za frontem napłynie polarne powietrze. Miejscami w weekend temperatura nie przekroczy nawet 10 stopni Celsjusza. Będzie padał deszcz, a dodatkowym utrudnieniem okaże się dość silny wiatr.

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ układu niżowego z centrum nad Danią oraz związanym z nim frontem atmosferycznym przynoszącym opady deszczu i lokalnie burze. W ciągu nocy strefa frontowa obejmie północną i zachodnią część kraju, aby w ciągu dnia rozciągnąć się od Suwalszczyzny, poprzez Polskę centralną, aż po Śląsk, a wieczorem i w nocy objąć wschodnią i południową część kraju. Za frontem napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia polarnego, powodując znaczny spadek temperatury w kolejnych dniach. Ostatnim bastionem ciepła pozostanie w czwartek tylko Podkarpacie.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek zachmurzenie będzie duże. Pojawią się opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, postępujące od centrum na wschód kraju. W centrum oraz na południu kraju możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie początkowo południowo-wschodni, po przejściu frontu zacznie wiać na południowy zachód. Będzie słaby i umiarkowany, a w burzach silny rozpędzając się do 80 kilometrów na godzinę.

W piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Padać nie powinno tylko na Dolnym Śląsku Poza tym okresami opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum i zachodzie kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na weekend

W sobotę w całym kraju czeka nas duże zachmurzenie. Możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południu. Powieje północno-zachodni umiarkowany wiatr.

Niedziela przyniesie pochmurną pogodę. Na niewielkie rozpogodzenia możemy liczyć na Dolnym Śląsku. Na północy, w centrum i na wschodzie kraju okresami pojawi się deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie północno-zachodni i północny, umiarkowany i dość silny.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek także będzie pochmurny. Przejaśnienia możliwe są na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Na północy i południowym wschodzie kraju może spaść do 5 l/mkw. deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północno-zachodni i północny wiatr będzie umiarkowany.

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl