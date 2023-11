Z dnia na dzień temperatura będzie coraz niższa

W weekend pogoda się pogorszy. Nad Polskę nasunie się strefa opadów deszczu, a do tego przyjdzie ochłodzenie. Termometry będą wskazywać poniżej 10 stopni Celsjusza. - To nie jest jeszcze zima, ale ta tendencja w ciągu najbliższych dni będzie zdecydowanie spadkowa - mówił we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.