Weekend z deszczem, burzami i chłodem. Na początku kolejnego tygodnia temperatura jeszcze się obniży

Najbliższe dni, w tym weekend, zapowiadają się pochmurno i deszczowo. W niektórych regionach można spodziewać się również burz. Będzie napływać chłodne powietrze. Na początku następnego tygodnia w części kraju temperatura w najcieplejszym momencie dnia ledwie przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wiru niżowego Queenie znad Skandynawii. Związane z nim chłodne fronty atmosferyczne nadal będą kształtować pogodę w naszym kraju. Z północy napływać będzie umiarkowanie chłodne powietrze polarne morskie - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W drugiej połowie następnego tygodnia Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Skandynawią. Pogoda uspokoi się, niebo rozpogodzi, ale temperatura pozostanie dość niska. Szansę na zmianę cyrkulacji powietrza i napływ ciepła z południa widać dopiero po 25 września.

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie kłębiaste umiarkowane zachmurzenie, które od zachodu i północy będzie wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na Pomorzu możliwe są burze, a strefa opadów będzie postępować w głąb kraju. Tylko na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy i silny podczas burz.

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie oraz wschodzie kraju pojawią się opady deszczu do 15-30 l/mkw. W pozostałych miejscach podczas przelotnych opadów spadnie do 10 l/mkw., a na Pomorzu może również zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Śląsku, przez 14 st. C w środkowej części kraju, do 16 st. C na Podlasiu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość silnie, w trakcie burz będzie silny.

W niektórych regionach jeszcze chłodniej w następnym tygodniu

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie, ale w wielu miejscach będzie się również wypogadzać. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., a w rejonie Pomorza możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Podkarpaciu, przez 14 st. C w centralnych regionach, do 16 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, podczas burz silny, a powieje z północnego zachodu.

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Okresami będą pojawiać się opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Na zachodzie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu. Będzie wiać zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Środa w zachodnich regionach kraju przyniesie rozpogodzenia. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C na Pomorzu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

