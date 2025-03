Pogoda na weekend. Czy aura się poprawi?

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie. Jedynie na południowym wschodzie kraju zrobi się pochmurno, a okresami wystąpią także opady deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Wysoko w Karpatach popada śnieg, maksymalnie do 10-20 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju i na południu, do 8 st. C Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.