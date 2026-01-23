Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na weekend. Czeka nas zmiana

Prognozowane opady deszczu
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. W kolejnych dniach pożegnamy siarczysty mróz, pojawią się za to opady śniegu, ale też i deszczu. Zrobi się ślisko.

Polska wydostaje się spod wpływu wyżu znad Rosji, a dostaje od południa i zachodu w zasięg niżów atlantyckich i śródziemnomorskich. Dzięki wirom niżowym napierają od południa łagodne wilgotne masy powietrza znad wschodniej części Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Doprowadziły one do uformowania się frontów atmosferycznych na styku z zimnymi masami, zalegającymi w naszym rejonie Europy.

W kolejnych dniach niże mocno obejmą środkową Europę z chmurami i mieszanymi opadami oraz mgłami. Temperatura wzrastać ma popołudniami do około 5 st. C na południu kraju. Napierający od północy chłód na razie będzie przegrywać z masami łagodnego powietrza.

Klatka kluczowa-181196
Prognozowane temperatury powietrza
Źródło: Ventusky.com

Wróci śnieg, zrobi się ślisko

Sobota będzie pochmurna. Okresami spadnie do 1-2 centymetrów śniegu. Na południu i w centrum kraju będzie on przechodził w śnieg z deszczem marznącym i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -8/-6 st. C na Podlasiu i Warmii, przez -3/-2 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na południu. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach z prędkością do 50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę aura będzie również pochmurna, ale i mglista, szczególnie na południu, wschodzie i w centrum kraju. Okresami wystąpi słaby deszcz marznący i mżawka, a na północnym wschodzie śnieg z deszczem i śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Klatka kluczowa-181180
Prognozowane opady deszczu
Źródło: Ventusky.com

Siarczysty mróz odpuści

W poniedziałek będzie pochmurno i mglisto. Na północy kraju pojawi się mokry śnieg, którego spadnie do 5 cm na Podlasiu oraz śnieg z deszczem i deszcz, którego suma wyniesie do 5 litrów na metr kwadratowy. Poza tym miejscami prognozowany jest słaby deszcz i mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na południu. Powieje wiatr południowo wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Wtorek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie. Aura będzie mglista. Na północy okresami spadnie do 1 cm śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2 st. C na Podlasiu, 0 st. C w centrum kraju oraz 2 st. C na południu. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Nawet 5 stopni

Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie okresami spadnie do 1 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Śląsku. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
