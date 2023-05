Kulminacja ciepła w weekend

Czwartek i piątek upłyną pod znakiem słońca. Chmurzyć w całej Polsce zacznie się w weekend, ale to będą najcieplejsze dni tego tygodnia. Na początku następnego temperatura się obniży i pojawią się opady deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek będzie słonecznie. Na południu i zachodzie kraju przejściowo może się chmurzyć. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.

Piątek zapowiada się na ogół pogodnie, w niektórych miejscach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Śląsku i 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna osiągnie od 18 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wschodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Na niedzielę również synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Temperatura lekko spadnie na początku tygodnia

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Pojawią się też opady deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Dolnym Śląsku do 19 st. C na Suwalszczyźnie. Z kierunku wschodniego powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl