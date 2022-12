Pogoda na weekend. Czeka nas kolejna dostawa arktycznego chłodu

Pogoda na weekend przyniesie nam sporą dawkę zimna. Temperatura nie wzrośnie powyżej -2 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach spodziewane jest ocieplenie. Miejscami jest też szansa na rozpogodzenia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pochmurny, śnieżny niż znad Bałkanów odsunie się nad wschodnią część Europy, a na zachodzie kraju zaznaczy się wpływ rozległego wyżu znad Niemiec, którego centrum w kolejnych dniach przesunie się nad Polskę. Do naszego kraju napływać będzie chłodne, powietrze pochodzenia arktycznego i jedynie nad południowo-wschodnią część Polski docierać będzie początkowo cieplejsze powietrze polarne-morskie.

Wspomniany niż jeszcze w ciągu nocy oraz kolejnej doby przyniesie słabe opady śniegu z przerwami na południu i wschodzie Polski, natomiast na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Nadchodząca noc będzie umiarkowanie mroźna, jednakże miejscami, przy nocnych rozpogodzeniach, mróz będzie kilkunastostopniowy.

Pogoda na weekend

W sobotę w ciągu dnia na południu, wschodzie i częściowo w centrum kraju będzie pochmurno, spodziewane są też słabe i okresowe opady śniegu rzędu 1-5 centymetrów. Na zachodzie i północy utrzymywać się będzie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Temperatura maksymalna sięgnie od -7/-8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -6/-4 st. C w centrum kraju, do -3/-2 st. C na Pomorzu. Powieje słaby, zmienny wiatr, tylko na wschodzie będzie umiarkowany i północno-zachodni.

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z lokalnymi rozpogodzeniami. Dzień będzie pogodny jedynie w regionach zachodnich. Na Podkarpaciu może słabo, symbolicznie poprószyć. Nad ranem wystąpią zamglenia, lokalnie mgły marznące. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7/-6 st. C na wschodzie do -4/-3 st. C na zachodzie. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 17-21.12 ventsky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Poniedziałek w regionach zachodnich przyniesie duże zachmurzenie, które będzie wzrastać do całkowitego. Spodziewane są też słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Strefa ta w ciągu nocy przemieści się w głąb kraju. Pogodnym dniem będą mogli cieszyć się tylko mieszkańcy wschodnich i centralnych regionów. Termometry pokażą maksymalnie od -6/-3 st. C na wschodzie kraju do 0/1 st. C na zachodzie. Południowy wiatr będzie umiarkowany i porywisty.

We wtorek na północy spodziewane jest duże zachmurzenie. Nad ranem w północno-wschodniej części kraju wystąpią opady marznące. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -1/0 st. C na północnym wschodzie do 3/5 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z południowego zachodu.

Środa zapowiada się pogodnie wyłącznie na południowym wschodzie Polski. Od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego z opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 1-2 st. C na wschodzie i w centrum do 4-6 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognozowane opady w dniach 17-21.12 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl