Czeka nas pogoda "fajnie wyglądająca przez okno"

- To będzie pogoda wyglądająca fajnie przez okno. Natomiast jak wyjdziemy w sobotę i w niedzielę na zewnątrz, to będziemy wracać po kurtki - powiedział Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. - To nie będzie pogoda na letnie ubrania, bo idzie ochłodzenie - dodał.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum, do 14-15 st. C na krańcach zachodnich i południowych kraju. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany. W niedzielę również będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum, do 14-15 st. C na krańcach zachodnich i południowych kraju. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.