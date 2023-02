Cyklon Ulf przyniesie załamanie pogody. Wiatr będzie osiągać huraganowe prędkości

Pogoda w Polsce piątek i sobotę będzie bardzo niebezpieczna. Nad nasz kraj nadciąga cyklon Ulf, zwany też Otto. Czekają nas wichury z wiatrem, którego porywy będą przekraczać 100 kilometrów na godzinę. Na weekend synoptycy prognozują również opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Ochłodzi się, nocami może chwycić mróz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska dostaje się pod wpływ dynamicznego cyklonu szerokości umiarkowanych Ulf, którego centrum wędruje znad północnego Oceanu Atlantyckiego w kierunku południowej Norwegii. Ulf to nazwa nadana przez Freien Universität Berlin (Wolny Uniwersytet Berlina), który zajmuje się analizowaniem układów barycznych nad Europą. Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, ponieważ niż ten jest "bardzo dynamiczny i gwałtowny oraz zapisze się w historii pomiarów meteorologicznych", stosuje się dla niego również międzynarodową nazwę Otto.

W nocy z czwartku na piątek od północy nad nasz kraj wkroczy słabo aktywny chłodny front atmosferyczny, za którym w ciągu dnia postępować ma aktywny ciepły front. Nadal będzie napływać dość ciepłe powietrze polarne, ale bardzo wilgotne - informuje synoptyk tvnmeteo.pl. Jak dodaje, wir niżowy przyniesie załamanie pogody w postaci obfitych opadów deszczu i nasilającego się wiatru.

Sytuacja baryczna w Europie Deutscher Wetterdienst

Silny wiatr od piątku

Piątek upłynie z dużym zachmurzeniem. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu rzędu 10-15 lirów wody na metr kwadratowy na północy kraju, poza tym ich suma sięgnie od 1 do 10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-80 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu będzie się nasilać jednak do 100 km/h.

Pogoda w sobotę "bardzo trudna i niebezpieczna"

Jak zapowiada nasza synoptyk, kolejnej doby czeka nas bardzo trudna i niebezpieczna pogoda. Centrum cyklonu Otto przemieszać się ma nad Bałtykiem w kierunku Zatoki Fińskiej. Do Polski wkroczy kolejny front atmosferyczny, tym razem chłodny z opadami deszczu ze śniegiem i silnym wiatrem. Na Wybrzeżu i Pomorzu możliwe są huraganowe porywy wiatru, czyli przekraczające 100 km/h. Niebezpieczny wiatr, zagrażający zdrowiu i życiu, będzie wiać również w centrum kraju. Silne porywy sprawią, że temperatura odczuwalna okaże się niższa od tej wskazywanej przez termometry.

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Padać nie powinno na północnym wschodzie kraju. W pasie od Kaszub, przez Kujawy i Mazowsze, po Lubelszczyznę okresami będą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a w zachodnich i południowych regionach wystąpią opady deszczu do 10 l/mkw. W górach spadnie do 10-20 cm centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie silny, w porywach do 70-90 km/h, a nad morzem rozpędzi się do powyżej 100 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach ventusky.com

Cyklon Ulf odsunie się w niedzielę

Dopiero w niedzielę, wraz z odsunięciem się wiru niżowego nad Rosję, siła wiatru nieco osłabnie. Z północy popłynie chłodne powietrze, w którym temperatura się obniży, a nocami, przy rozpogodzeniach, możliwy jest mróz. Później aurę w Polsce mają kształtować kolejne pochmurne i wietrzne niże - informuje Unton-Pyziołek.

Na drugi dzień weekendu prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W północno-wschodniej części kraju pojawią się przelotne opady śniegu, podczas których spadnie do 1-3 cm. Na przeważającym obszarze Polski okresami będą występować opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw., tylko w południowych regionach będą to opady deszczu o sumie do 5 l/mkw. W górach pokrywa śnieżna zwiększy się o 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.

Śnieg, deszcz ze śniegiem i silny wiatr także w przyszłym tygodniu

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum pojawią się opady mokrego śniegu do 2-5 cm, a poza tym popada deszcz ze śniegiem i sam deszcz, do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w środkowych regionach, do 6 st. C na Pomorzu. Będzie wiać zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W większości kraju w porywach dojdzie do 60 km/h, na północy porywy wyniosą natomiast do 80 km/h.

We wtorek będzie pochmurno. Okresami prognozowane są opady deszczu do 1-5 l/mkw., a na północnym wschodzie spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna osiągnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku zachodniego wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach na przeważającym terenie kraju do 60 km/h, tylko na północy będzie rozpędzać się do 80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl