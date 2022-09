W weekend chłód, wiatr i deszcz. Tomasz Wasilewski o pogodzie w Polsce

Ciepłe powietrze, które płynie we wtorek nad południowo-zachodnią część kraju, nie zostanie z nami na długo. Jak mówił we "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski, na północy kontynentu "czai się zimno które im bliżej końca tygodnia, tym śmielej będzie napływać do Polski". - Zrobi się wręcz październikowo - powiedział prezenter tvnmeteo.pl.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak mówił w TVN24 Tomasz Wasilewski, "ważny jest dla nas teraz niż znajdujący się na północy Skandynawii i niż, chociaż daleko od nas, w pobliżu Półwyspu Iberyjskiego". Związany z pierwszym z tych układów ciśnienia front atmosferyczny wkracza we wtorek nad Polskę od północnego zachodu i od godzin porannych występują tam opady deszczu. W ciągu dnia opadów spodziewamy się w całej północnej części kraju.

Front sięga aż układu niskiego ciśnienia w pobliżu Portugalii i Hiszpanii i po jego południowej stronie napływa do Europy bardzo ciepłe, a nawet gorące powietrze. We wtorek we Francji temperatura w cieniu wzrosła nawet do 41 stopni Celsjusza. Podobne wartości termometry wskazywały w Hiszpanii. - W wielu miejscach w północnej Hiszpanii i we Francji w połowie września nie było tak gorąco - zwrócił uwagę prezenter tvnmeteo.pl.

"Czai się zimne powietrze"

Jak powiedział Wasilewski, do naszego kraju "dotrze dzisiaj ciut cieplejsze powietrze". Na Dolnym Śląsku temperatura maksymalna we wtorek powinna osiągnąć 23 st. C.

Nie należy spodziewać się długiego ocieplenia, ponieważ - jak wyjaśniał prezenter - na północy kontynentu "czai się się zdecydowanie chłodne i zimne powietrze, które im bliżej końca tygodnia, tym śmielej będzie napływać do Polski". W niektórych regionach kraju będzie ono odczuwalne już od czwartku.

Sytuacja baryczna w Europie tvnmeteo.pl

W weekend chłód, wiatr i deszcz

Najchłodniejszy w tym tygodniu będzie weekend. W centrum kraju termometry pokażą nie więcej niż 13-14 st. C. Odczuwalną temperaturę będzie obniżać jednak silny wiatr. Synoptycy prognozują również opady deszczu.

- Pod koniec tego tygodnia zrobi się październikowo wręcz. Pogoda wyprzedzi kalendarz o jakiś miesiąc, jeżeli chodzi o średnią temperaturę - stwierdził Wasilewski w TVN24. Dodał, że według obecnych prognoz aura poprawi się prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca i na początku października.

Prognoza temperatury maksymalnej w Warszawie tvnmeteo.pl

Autor:ps

Źródło: TVN24