Prognoza na 5 dni. Prognoza na weekend. Czy się ociepli? Wiosna czy zima, która pora roku przetrwa?

Pogoda na północy Polski wciąż ma więcej z zimy. Wiosenna aura zawitała natomiast do południowych regionów, gdzie w piątek było miejscami prawie 20 stopni Celsjusza. Dla tych, którzy liczą na szybkie ocieplenie w całym kraju, mamy złą wiadomość. W weekend zimne arktyczne powietrze ogarniać będzie całą Polskę. Marcowa huśtawka pogodowa czeka nas także w następnym tygodniu. Będzie cieplej, ale raczej nie słonecznie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia, pod wpływem niżu Diethelm z centrum przemieszczającym się znad Niemiec i zachodniej Polski w kierunku Białorusi. Ciepły front atmosferyczny, za którym popłynęło w piątek ciepłe powietrze, odsuwać się będzie na wschód, a za nim wkroczy od zachodu front chłodny - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę cały kraj będzie już po przejściu wspomnianego frontu, za którym napłynie najpierw chłodne powietrze polarne, a później zimne i wilgotne arktyczne. Wraz z silnym wypieraniem ciepła znad Polski piętrzyć się będą chmury kłębiaste. Lokalnie może zagrzmieć, a w górach wystąpią intensywne opady śniegu. W ciągu doby spadnie go tam do 20-30 centymetrów.

Na wschodzie, południu i w centrum kraju sobota przyniesie na ogół duże zachmurzenie z opadami deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, które będą przechodzić w śnieg - do 5 cm. Na pozostałym obszarze Polski spadnie od 1 do 4 cm śniegu, możliwe są burze, ale będzie się także przejaśniać. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach do 90 km/h.

Drugiego dnia weekendu, w niedzielę, Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego z przelotnymi opadami śniegu. W całym kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na ogół nie powinno padać na południowym zachodzie i południu kraju, w pozostałych regionach pojawią się przelotne opady śniegu rzędu 1-5 cm, niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Zmiana na początku tygodnia

W poniedziałek nastąpi kolejna zmiana w pogodzie. Polska dostanie się pod wpływ następnego cyklonu szerokości umiarkowanych znad Oceanu Atlantyckiego, który zdecydowanie zaciągnie w nasz rejon pochmurne ciepłe masy powietrza z opadami deszczu i mokrego śniegu oraz silnym wiatrem - zapowiada synoptyk. Temperatura w wielu miejscach kraju ponownie wzrośnie powyżej 10 st. C. W środę i czwartek nad Polskę nasunąć się ma znowu zatoka chłodu z opadami śniegu z deszczem i mokrego śniegu.

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady śniegu z deszczem i deszczu o sumie do 5-15 l/mkw. Na drogach będzie ślisko. Opady w zasadzie nie są przewidywane na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna osiągnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w środkowych regionach, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, dość silny, w porywach do 60-90 km/h, a nad samym morzem oraz w górach do 100 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na południu i północnym zachodzie. W północnej i centralnej Polsce wystąpią słabe opady mżawki lub deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w środkowych regionach, do 14 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzający się do 50-60 km/h.

Chłodniej znów od środy

Na środę prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. We wschodniej i południowej części kraju pojawią się opady śniegu z deszczem i deszczu do 5-10 l/mkw., a na zachodzie słabo i przelotnie popada śnieg z deszczem do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 9 st. C w Małopolsce. Będzie wiać zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, z porywami do 50-60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl