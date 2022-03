Będą takie miejsca, gdzie lekki mróz ściśnie nawet za dnia

Kolejne dni nie będą już tak pogodne, a nawet słoneczne, jak miniony czas. Na niebie pojawi się więcej chmur, z których lokalnie może spaść śnieg. Stanie się tak, bo nawet za dnia w niektórych miejscach temperatura spadnie lekko poniżej zera.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek będzie na ogół pochmurny, a przejaśnienia będą niewielkie. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od -1 stopni Celsjusza na Podlasiu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

Pogoda na weekend

Co przyniesie pogoda w sobotę? Nadal będzie pochmurno. Na południowym wschodzie spodziewane są opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, a na Podkarpaciu - przelotnych opadów śniegu. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na nowy tydzień

Na zachodzie i w centrum w poniedziałek powinno być pogodnie. Inaczej będzie na wschodzie - pojawi się więcej chmur, z których może spaść śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Pomorzu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wtorek - zdaniem synoptyków - zapowiada się dość pogodnie. Na Podkarpaciu możliwe są przelotne opady śniegu. W części kraju znów powróci mróz, na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl