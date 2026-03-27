Pogoda. W weekend może zagrzmieć. Nowy tydzień przyniesie zimowe opady

Układ ośrodków barycznych podzieli w weekend kraj, a najcieplej wcale nie będzie tam, gdzie moglibyśmy się tego spodziewać. Początek przyszłego tygodnia zapowiada się chłodno, w prognozach widać deszcz ze śniegiem.

W ciągu najbliższej doby warunki pogodowe będą determinować głównie ośrodki wysokiego ciśnienia. Znajdziemy się w pasie podwyższonego ciśnienia, związanym z Wyżem Azorskim o imieniu Otto, który swym klinem sięga południowych Niemiec, następnie Polski, a dalej rozbudowuje się aż po Kraje Bałtyckiej i północno-zachodnią Rosję, tworząc strefę lepszej pogody.

Biorąc pod uwagę kierunek i charakter adwekcji napływających mas powietrza, główną rolę odgrywać będą ośrodki niżowe. Pierwszym z nich jest Nga z centrum nad Morzem Norweskim. Będzie on tworzyć rozległą zatokę chłodnego powietrza, w której przemieszcza się chłodny front atmosferyczny (słabnący i tracący na aktywności w zjawiskach). Zbliży się on w sobotę w godzinach popołudniowych do północno-zachodniej granicy Polski wraz z postępującym ochłodzeniem. Drugi istotny dla nas jest niż śródziemnomorski z centrum ulokowanymi nad południowymi Bałkanami. Wymusza on od południowego wschodu cyrkulację cieplejszego i wilgotniejszego powietrza, przechodzącego nad Morzem Czarnym. To spowoduje w sobotę dość nietypowy termiczny podział Polski na cieplejszy wschód i chłodniejszy zachód.

Pogoda na weekend

W sobotę na południu i południowym wschodzie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi, przeważnie słabymi opadami deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. W górach spadnie deszcz ze śniegiem. W godzinach popołudniowych, szczególnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, punktowo pojawią się intensywniejsze opady przelotne do 10-15 l/mkw. Niewykluczona jest burza. W pozostałej części kraju będzie pogodnie - jedynie po południu nad krańce północno-zachodnie nasunie się większe zachmurzenie ze słabym opadem deszczu do 1-2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 stopni Celsjusza na Pomorzu, Śląsku i w Małopolsce, przez 11-12 st. C w przeważającej części kraju, do 15-16 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr z północnego wschodu, od zachodu skręcający na południowo-zachodni, będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale w górach - nadal dość silny.

W niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie. Na południu i w centrum pojawią się przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. Temperatura osiągnie maksymalnie od 8-10 st. C na zachodzie i w centrum do 13-15 st. C na wschodzie. Powieje umiarkowanie i dość silnie z kierunków północnych.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Strefy chłodnych frontów wbiją się w klin wyżu

W kolejnych dniach pozostaniemy pomiędzy głównymi ośrodkami barycznymi. Ciśnienie będzie się wahać, a w klin wyżu azorskiego będą się wbijać kolejne strefy frontów chłodnych. Przemieszczając się przez Polskę, stracą na aktywności, jednak spotęgują ochłodzenie. Szczególnie widoczne będzie ono w poniedziałek i wtorek na zachodzie, gdzie przejściowo możliwe będą opady mieszane deszczu ze śniegiem. Środa zapowiada się spokojniej i bez opadów, ze wzrostem temperatury w całym kraju powyżej 10 st. C.

W poniedziałek w centrum i na wschodzie spodziewane jest duże zachmurzenie, a na zachodzie - całkowite. Na południu i zachodzie wystąpią słabe opady, głównie deszczu, choć przejściowo możliwy jest deszcz ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 6 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 8-9 st. C na południu, do 10 st. C w centrum i na północnym wschodzie. Wiatr z kierunków zmiennych będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a przejściowo - szczególnie na Pomorzu Zachodnim - deszczu ze śniegiem do 2-5 l/mkw. Padać nie będzie jedynie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Pomorzu Zachodnim do 9-11 st. C w pozostałej części kraju. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu.

W środę będzie dość pogodnie - prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie, padać nie powinno. W całym kraju termometry pokażą 11-13 st. C. Wiatr wiejący z północnego wschodu będzie dość silny, z porywami sięgającymi 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
