Wiemy, jak długo utrzyma się słoneczna aura

Pierwsza połowa weekendu zapowiada się na ogół pogodnie, miejscami termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza. Od niedzieli pojawi się więcej chmur, opadów deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Większego ocieplenia na horyzoncie na razie nie widać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Pogoda w Polsce będzie kształtowana przez klin rozległego, słonecznego antycyklonu Jasper znad Skandynawii, którego centrum przesunie się w kierunku Morza Norweskiego, osiągając ciśnienie wynoszące około 1032 hektopaskale - przekazał Damian Zdonek, synoptyk tvnmeteo.pl. Kolejne dwa dni upłyną nam pod znakiem słonecznej i pogodnej aury z dość dużą dobową amplitudą temperatury, porannymi przymrozkami oraz korzystną sytuacją biometeorologiczną.

Piątek zapowiada się pogodnie i słonecznie. Nad ranem większe zachmurzenie spodziewane jest jedynie lokalnie na północy kraju. Termometry pokażą od 5-6 st. C na wschodzie kraju do 8-9 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na weekend 9-10.03

Sobota również zapowiada się słonecznie. Jedynie na zachodzie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, lokalnie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C w Suwałkach do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr. Na południowym zachodzie w porywach może okazać się dość silny.

- Od niedzieli do Polski zacznie napływać strumień cieplejszego powietrza z południa Europy, który aktualnie na mapach synoptycznych obserwować możemy w rejonie Półwyspu Iberyjskiego. Na niebie pojawi się więcej chmur, przejściowo z przelotnymi opadami deszczu - dodał synoptyk.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu na północy i w centrum. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Więcej chmur, deszcz ze śniegiem

Poniedziałek zapowiada się z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C w centrum. Powieje umiarkowany południowy i południowo-wschodni wiatr.

We wtorek możemy spodziewać się pochmurnej aury z przelotnymi opadami deszczu, a na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 3-4 st. C na Suwalszczyźnie do 11-12 st. C na podkarpaciu. Powieje umiarkowany zmienny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl