Przed weekendem silne burze, później przyjdzie zmiana

W piątek na północy i na zachodzie kraju po dość pogodnym poranku nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia - aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie, ale w Małopolsce, na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie po południu możliwe są burze z ulewnym deszczem (20-30 litrów na metr kwadratowy) i porywistym wiatrem (70-85 kilometrów na godzinę) oraz gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni w Szczecinie i Gdańsku do 29 stopni w Rzeszowie . Wiatr, poza burzami, będzie słaby lub umiarkowany z południowego zachodu.

Pogoda na weekend 7-8.06

W sobotę w całej Polsce wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie oraz w Wielkopolsce możliwe są również lokalne burze. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 stopni w centrum, do 27 stopni na Podkarpaciu. Wiatr, słaby lub umiarkowany, powieje z południowego zachodu. W czasie burz może być porywisty, osiągając prędkość do około 70-80 km/h. W niedzielę w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, chwilami duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie mogą pojawić się także burze. W najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się od 19 stopni w Szczecinie, przez 22 stopnie w Warszawie , do 26 stopni w Rzeszowie. Słaby lub umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W czasie burzy może być porywisty, bo o prędkości do około 70-80 km/h.

Ochłodzenie. Jak duże będzie

Na poniedziałek prognozujemy zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu - i to w całym kraju. Przyjdzie też ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 19 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, na ogół umiarkowany, chwilami będzie dość silny, a na północy porywisty (do około 70 km/h). We wtorek na północy Polski będzie pochmurno z opadami deszczu. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże, ale nie powinno padać. Termometry pokażą od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 21 stopni na południu kraju. Wiatr, słaby lub umiarkowany, powieje z zachodu.