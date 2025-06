Nadchodzący czas w pogodzie przyniesie zmiany. Burze możliwe są jeszcze w czasie weekendu. Nadal miejscami mogą być gwałtowne, z ulewnym deszczem. Początek tygodnia przyniesie ulgę od groźnych zjawisk, ale zrobi się zauważalnie chłodniej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę w pasie od Śląska po Podlasie będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu 2-10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie w drugiej części dnia. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 10-20 l/mkw., a lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru 60-80 kilometrów na godzinę oraz na południowym wschodzie. Niewykluczone są opady gradu. Na termometrach zobaczymy od 19-20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę zachmurzenie okaże się duże i całkowite z opadami deszczu i przelotnymi opadami deszczu (2-10 l/mkw.). Na zachodzie, północy i wieczorem w centrum kraju prognozowane są burze, na południowym wschodzie - burze z gradem. Temperatura wyniesie od 18-19 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 19-20 st. C w centrum, do 23-24 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, będzie umiarkowany, a na zachodzie dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Co przyniesie nowy tydzień

Poniedziałek zapowiada się z dużym zachmurzeniem z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu na północy i w centrum kraju. Lokalnie na północy mogą wystąpić słabe burze. Termometry pokażą od 16-17 st. C na północy i w centrum do 18-19 st. C na południu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr.

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami, z przelotnymi opadami deszczu na północy kraju. Temperatura wyniesie od 17-19 st. C na północy i w centrum do 20-22 st. C na południu. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny, na północy - porywisty.

Środa przyniesie zachmurzenie umiarkowane, a na północy duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 16-18 st. C na Suwalszczyźnie do 20-22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl