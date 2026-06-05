Prognoza Od burz nie odpoczniemy. Jaka będzie temperatura Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Lukas Jonaitis/Shutterstock

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Polska znajdzie się na chwilę w obszarze podwyższonego ciśnienia, pomiędzy zatokami niżowymi z frontami atmosferycznymi nad wschodnią i zachodnią Europą. W strumieniu dość łagodnego powietrza polarnomorskiego napływającego z północnego zachodu, znad Atlantyku, kłębić się będą chmury, ale opady przelotne z nich wystąpić mają tylko na Wybrzeżu, Pomorzu i Warmii oraz w górach.

Pogoda na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane, na północy oraz krańcach zachodnich kraju oraz w górach przejściowo wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 19-20 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 22 st. na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej i Przedgórzu Sudeckim. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy chwilami silniejszy.

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W niedzielę kolejny front atmosferyczny wkroczy od zachodu nad Polskę, związany z niżem Quella znad północnego Atlantyku. Pchany przez oceaniczne masy powietrza, wymusi silne wypiętrzanie się chmur kłębiastych, niosących deszcz i burze w zachodniej połowie kraju. Do wieczora front dotrze do Gdańska, Olsztyna, Łodzi, Katowic oraz Krakowa, jak również stanie u wrót Warszawy. Wschodnia połowa kraju przez większą część dnia znajdzie się jeszcze pod wpływem pogodnego klina wyżowego i w cieplejszej masie powietrza, w której temperatura może miejscami przekroczyć 25 st. C. Tylko w Karpatach możliwy jest przelotny deszcz, niewykluczone będą burze.

Niedziela przyniesie zachmurzenie kłębiaste i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego z postępującymi w głąb kraju opadami deszczu rzędu 10-30 l/mkw. oraz burzami. Tylko na wschodzie do wieczora będzie na ogół pogodnie, większe zachmurzenie możliwe jest jednak w Karpatach, gdzie pojawić się mogą burze. Termometry pokażą od 21-22 st. C na Pomorzu, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Nadciągnie na ogół południowy, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach - silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Burzowa końcówka tygodnia

W poniedziałek rozmywający się nad Polską front może jeszcze nieść przelotny deszcz i burze w centrum i na północy kraju, a we wtorek od zachodu do Polski wkraczać mają kolejne deszczowo-burzowe fronty. Przed nimi jednak mocniej wleje się od południa ciepłe powietrze zwrotnikowe, w którym temperatura zbliży się miejscami na południu do 28-30 stopni. W środę, kiedy fronty przetaczać się będą nad wschodnią Polską, za nimi wlewać się ma od północnego zachodu kolejna porcja polarnego powietrza, przez co zrobi się odczuwalnie chłodniej.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Gorąco, a później chłodniej

W poniedziałek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, a w centrum i na północy kraju spadnie do 10 l/mkw. deszczu. Na północnym wschodzie spodziewane są burze z opadami do 20 l/mkw. Temperatura wyniesie od 21 st. C na Pomorzu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. na południu. Nadciągnie zachodni, umiarkowany wiatr, w burzach - silny.

We wtorek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami wystąpi deszcz do 15 l/mkw. oraz burze z gradem i ulewami do 30 l/mkw. Opady nie są prognozowane tylko dla północnego wschodu. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Pomorzu, przez 26-27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na południu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w burzach - silny.

Burze nie odpuszczą

Na środę prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju padać nie powinno, poza tym wystąpią okresami opady deszczu do 1-10 l/mkw., a w Karpatach jeszcze będą możliwe burze. Termometry pokażą od 16-17 st. C na Podkarpaciu do 20 st. C w centrum kraju i na północnym zachodzie. Powieje północny i zachodni wiatr, umiarkowany, w burzach - silny.

Redagowali: dd, ast