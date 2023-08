Wir niżowy zrzuci potężną dawkę wilgoci. Ostrzegamy przed nadciagającymi ulewami i ochłodzeniem

Deszcz zepsuje nadchodzący weekend. Opady będą obfite, a w niektórych regionach pojawią się też burze z silnym wiatrem. Znacznie się ochłodzi. Temperatura w wielu miejscach spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza.

Polska w ciągu nadchodzącej doby będzie pozostawać pod wpływem niżu Xan. Jeszcze w środę wieczorem związany z nim system frontów atmosferycznych, niosący opady deszczu i w niektórych miejscach burze, nasunie się nad zachodnie regiony kraju. W nocy fronty przemieszczą się do centrum, a nad ranem obejmą także wschodnie regiony - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Jak dodaje, następnego dnia Polska znajdzie się przejściowo w polu podwyższonego ciśnienia, przez co pojawi się więcej rozpogodzeń. - Niestety, nie na długo, bo już w sobotę przez Karpaty wkroczy do kraju wir niżowy, który rozwinie się w rejonie Morza Śródziemnego, a potężną dawkę wilgoci, którą ze sobą stamtąd zabierze, postanowi zrzucić w Polsce. Czeka nas zatem deszczowy weekend, po którym nastąpi kilkudniowe ochłodzenie - zapowiada synoptyk.

Deszcz, burze i silny wiatr

W czwartek na południowym zachodzie kraju będzie na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze Polski dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu pojawią się burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw. i powieje z prędkością do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo- zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Piątek przyniesie kłębiaste zachmurzenie, które okresami będzie wzrastać do dużego. Na północnym zachodzie przelotnie popada deszcz do 10 l/mkw. W południowej i południowo-wschodniej części kraju okresami będą występować opady rzędu 10-20 l/mkw., a po południu możliwe są też burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, na ogół słaby i umiarkowany wiatr, silny tylko podczas burz.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę na Pomorzu Zachodnim zrobi się pogodnie. Poza tym zachmurzenie będzie duże, z przemieszczającymi się od południa w głąb kraju opadami deszczu do 10-30 l/mkw. W centrum, na południu i wschodzie Polski pojawią się również burze, w trakcie których wiatr rozpędzi się w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna osiągnie od 18 st. C na Dolnym Śląsku, przez 19 st. C w środkowych regionach, do 26 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr, wiejący ze zmieniających się kierunków, powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela w całej Polsce zapowiada się pochmurno z obfitymi opadami deszczu o sumie 10-30 l/mkw. We wschodniej części kraju możliwe są burze z porywami wiatru do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Podkarpaciu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na zachodzie. Wiatr, słaby i umiarkowany, w czasie burz będzie silny, z porywami do 80 km/h. Powieje ze zmieniających się kierunków.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Chłodny początek tygodnia

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Padać nie powinno na południowym zachodzie kraju, a w pozostałych miejscach okresami będą występować opady deszczu do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 19 st. C w centrum Polski, do 20 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl