Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana pogody

|
shutterstock_2700099223
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda. Sobota przyniesie sporo słońca i wysoką temperaturę. Miejscami termometry pokażą nawet 20 stopni. W niedzielę aura zacznie się jednak zmieniać.

Pogodę w Polsce kształtuje przednia część rozległej zatoki niżu Gina znad Morza Norweskiego. Związana z nim jest strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, ciągnąca się od Północnej Skandynawii, przez Europę Środkową, aż po Morze Śródziemne.

Strefa frontowa, wciąż blokowana silnym i stabilnym wyżem znad Rosji, przemieszczać się będzie z zachodu na wschód bardzo powoli, wykazując tendencję do licznych zafalowań i tworzenia się kolejnych, drugorzędnych niżów. W efekcie jej wpływ nad Polską zachodnią zaznaczy się przede wszystkim większym zachmurzeniem oraz przejściowo słabymi opadami deszczu w rejonie Pomorza Zachodniego. Taki rozkład ciśnienia niesie ze sobą dodatkowe plusy, ponieważ rozległa zatoka chłodu wymusza napływ ciepłego powietrza z południa Europy. Zanim przybędzie ono do Polski, przepływa przez Hiszpanię i północną część Morza Śródziemnego, gdzie ulega częściowej transformacji. Następnie, pokonując barierę górską Karpat, dociera do nas jako dość suche powietrze o cechach powietrza zwrotnikowego.

Pogoda na weekend

W większości kraju sobota będzie pogodna i słoneczna. Jedynie na zachodzie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, a w rejonie Pomorza Zachodniego przejściowo możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 18-20 st. C na południu i w centrum kraju. Wiatr z południa będzie umiarkowany, w porywach dość silny, sięgający 40-50 kilometrów na godzinę, a w górach - nawet 50-70 km/h.

W niedzielę mieszkańcy południowego wschodu zobaczą czyste niebo lub niewiele chmur. Na pozostałym obszarze kraju zapanuje duże, a nawet całkowite zachmurzenie. Lokalnie w zachodniej połowie Polski pojawią się słabe opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 8-10 st. C na północnym zachodzie do 16-18 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr z południowego wschodu, skręcający na północno zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-288957
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Chłodniejszy początek tygodnia

Zgodnie z wcześniejszymi prognozami nadchodzący tydzień będzie chłodniejszy, ale nie bardzo zimny. W drugiej połowie tygodnia stery w pogodzie ponownie przejmą układy wysokiego ciśnienia, tak więc nie zabraknie rozpogodzeń oraz porannych przymrozków.

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie. Z jednej strony pojawią się rozpogodzenia, z drugiej - słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8-9 st. C na północnym wschodzie do 15-17 st. C na południowym wschodzie. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu.

We wtorek będzie pochmurnie, ale można liczyć na rozpogodzenia. Na wschodzie lokalnie wystąpią słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 7-8 st. C na wschodzie do 10-11 st. C na zachodzie kraju. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

W środę możemy spodziewać się pogodnej aury. Temperatura maksymalna będzie wyrównana w całym kraju i wyniesie około 11-13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Klatka kluczowa-288945
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
Nauka
W Korei Południowej sypnęło śniegiem
Sypnęło śniegiem w Korei Południowej
Świat
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
Prognoza
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
Smog
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
Rakieta SLS wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji
Nauka
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
Prognoza
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
Świat
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
Świat
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
Świat
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
Prognoza
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
Świat
Pioruny, burze, noc
Strefa burz jest nieruchoma
Polska
Mbadokai Beach in Deranitan, East Nusa Tenggara
Nie odpływały. Część z nich zginęła
Świat
tatry grzyb
W Polsce odkryto nowy gatunek grzyba
Polska
warszawa shutterstock_2273407003
Efekt fenowy podgrzeje część Polski. Potem przyjdą opady śniegu
Prognoza
Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Egzotyczne zwierzę przecięło drogę kierowcy z Małopolski
Polska
Susza hydrologiczna
Susza "wisi w powietrzu"
Polska
Powódź w Australii
Odnaleziono ciała turystów. "Przyjechali, by zobaczyć nasz piękny kraj"
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Marcowe wahnięcie temperatury. "Szykuje nam się zmiana"
Prognoza
Wiosna pyłki alergia brzoza
Od stycznia do września. Tyle może trwać sezon alergii
Ciekawostki
Deszcz, parasole
Wyciągnijcie parasole
Prognoza
Wstęgor królewski z Cabo San Lucas
"Ryby końca świata" wypłynęły na plażę
Świat
Kot skaczący, spada na cztery łapy
Naukowcy odkryli koci sekret. Tak spadają na cztery łapy
Nauka
Noc, deszczowo
Tutaj nocą pokropi deszcz
Prognoza
Siedziba ESA w Paryżu
Co z centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?
Nauka
Burza
Mogą pojawić się i burze, i opady deszczu ze śniegiem. Prognoza pogody
Prognoza
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Przez dwa dni lało bez przerwy. Nie żyje 30 osób
Świat
Trzęsienie ziemi w Australii
"To był ułamek sekundy". Najsilniejszy wstrząs od dekad
Świat
Pościg za żółwiem
Żółw uciekł ze szkoły. Mieszkańcy wezwali policję
Ciekawostki
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom