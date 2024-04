Po wyraźnym ochłodzeniu w połowie bieżącego tygodnia, kolejne dni przyniosą stopniowy powrót ciepłej wiosny, choć nieco mniej zachęcającej do przebywania na świeżym powietrzu. Niebo będzie pochmurne, a momentami spodziewane są opady deszczu. Miejscami może także powiać silny wiatr.

W ciągu nocy strefa mało aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego, związanego z niżem "Vanessa" znad północnej Skandynawii przemieści się na wschód - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Od zachodu Polska dostanie się pod wpływ rozległego wyżu "Peter" znad Europy Zachodniej, a z kierunku Atlantyku napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia polarnego morskiego.

W ciągu dnia pojawi się dużo rozpogodzeń i zapanuje pogodna aura z umiarkowanym, lokalnie dużym zachmurzeniem. Zdecydowanie więcej chmur pojawi się na północy kraju, co związane będzie z przemieszczającym się nad południową Skandynawią systemem frontów atmosferycznych. Wówczas nie można wykluczyć słabych, symbolicznych opadów deszczu - zwłaszcza wieczorem w rejonie Wybrzeża.

Prognoza temperatury w okresie 11-15.04 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartkowy poranek w północnej i zachodniej Polsce okaże się zdecydowanie chłodniejszy od tych poprzednich, co wynika z licznych rozpogodzeń - temperatura minimalna nad ranem wyniesie około 4-6 st. C. Na południu i wschodzie chmury uniemożliwią wypromieniowanie ciepła, w związku z czym nad ranem termometry wskażą około od 10 st. C.

Dzień zapowiada się dość pogodnie, chociaż w ciągu dnia w bezchmurnych do tej pory regionach na północy i zachodzie spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Zmienny wiatr będzie umiarkowany i porywisty w północnych i zachodnich regionach, zaś na południu i wschodzie - słaby.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod dominującym wpływem rozległego pola podwyższonego ciśnienia znad zachodniej i południowej części Europy, w strumieniu ciepłych mas powietrza napływających znad Atlantyku. Przejściowo zaznaczać się będą płytkie zatoki i słabo wyrażone strefy frontowe, powodujące wzrost zachmurzenia oraz niewielkie, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy dość wysokie, wiosenne wartości.

W piątek niebo nad naszym krajem będzie pochmurne. Wystąpią rozpogodzenia, ale również słabe, przelotne opady deszczu na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, na Wybrzeżu porywisty wiatr z kierunków zachodnich.

Prognoza opadów w okresie 11-15.04 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam duże zachmurzenie, a we wschodniej Polsce może przelotnie popadać. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny.

W niedzielę w całym kraju czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, ale i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 13-15 st. C na północy do 19-20 st. C na południu kraju. Dość silny i silny, porywisty wiatr powieje z północnego zachodu.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia. W ciągu dnia prognozowane są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i zmienny.

