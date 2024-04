Sytuacja baryczna w Europie jest obecnie niezwykle stabilna, ale nie oznacza to, że najbliższe dni okażą się spokojne. W weekend i na początku przyszłego tygodnia w części kraju może zagrzmieć, a porywy wiatru sięgną nawet 90 kilometrów na godzinę. Po raz kolejny czeka nas również spadek temperatury.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sytuacja synoptyczna na kontynencie w ostatnim czasie pozostaje właściwie niezmienna - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. W północnej oraz atlantyckiej części Europy pogodę kształtują pochmurne niże z frontami atmosferycznymi. Z drugiej strony, zachodnia i południowa część starego kontynentu nadal znajduje się pod wpływem pogodnych układów wysokiego ciśnienia.

Pogoda na weekend

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanym z antycyklonem "Peter", którego centrum przemieści się z rejonu Alp nad Bałkany. W nocy tylko nad północną częścią kraju zaznaczy się mało aktywny front chłodny, przynoszący miejscami słabe, przelotne opady na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Do rana strefa opadowa przemieści się nad Podlasie - w sobotę tylko tam lokalnie spodziewać się możemy słabego deszczu przelotnego przed południem. Poza tym czeka nas pogodny, ale przeważnie mało słoneczny dzień, ponieważ niebo stopniowo zasnuwać będą chmury piętra wysokiego, zwiastujące nadejście w niedzielę strefy frontowej, a z nią zmiany w pogodzie. Z zachodu napływają do nas łagodne masy powietrza polarnego morskiego.

Prognoza temperatury na okres 13-17.04 ventusky.com

Dzień na północno-wschodnich krańcach Polski przyniesie pochmurne niebo ze słabym, przelotnym deszczem w godzinach porannych. Poza tym wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, ale bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, jedynie okresami silniejszy i rozwijający w porywach prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na południowym wschodzie spodziewane jest pogodne niebo. W pozostałych regionach spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, ale również przelotnymi opadami deszczu od 1 do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami we wschodniej części kraju mogą pojawić się burze z deszczem do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru sięgającymi 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany, okresami silny i osiągający w porywach prędkość do 50-70 km/h, a na Wybrzeżu - do 90 km/h.

Prognoza opadów na okres 13-17.04 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek w całym kraju zapowiada się pochmurno. W centrum i na północnym wschodzie nie powinno padać, ale w innych częściach kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a w Małopolsce i na Podkarpaciu również burze. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu okaże się na ogół słaby i umiarkowany, ale w czasie burzy porywy będą silniejsze.

Wtorek upłynie pod znakiem zachmurzonego nieba. W ciągu dnia prognozowane są przejaśnienia, ale również popada deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 40-60 km/h wiatr, powieje z zachodu.

Czeka nas pochmurna środa z przejaśnieniami, ale okresowo mogą pojawić się opady deszczu. Termometry pokażą od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza porywów wiatru na okres 13-17.04 ventusky.com

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl