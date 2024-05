Pogoda na weekend: aura nadal będzie dynamiczna

Najbliższe dni nie przyniosą nam odpoczynku od gwałtownej aury. W wielu regionach kraju pojawią się burze, którym towarzyszyć będą obfite opady deszczu i silne porywy wiatru. Temperatura sięgnie miejscami 26 stopni w cieniu.

Polska pozostaje pod wpływem wieloośrodkowego niżu rozciągającego się od Zatoki Fińskiej po Sycylię.

- Nad kraj wkroczy jedno z centrów i będzie ono wolno wędrować na wschód. Wraz z ośrodkiem niżowym przemieszczać się będą nad Polską fronty z deszczem i burzami - poinformowała w piątek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że ciepłe powietrze ma jeszcze zalegać nad krajem, ale nad południowo-zachodnie regiony wleje się chłodniejsza masa powietrza polarnego.

W kolejnych dniach niż ma się wolno przesuwać na północny wschód, w kierunku Rosji. Wraz z nim odsuwać się mają fronty niosące deszcz i burze.

Pogoda na weekend

W sobotę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym okresami popada deszcz o sumie 10-30 litrów na metr kwadratowy. Wystąpią także burze, podczas których spadnie do 40 l/mkw. deszczu, może też sypnąć gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 22-24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Powieje południowo-wschodni i wschodni słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny, wiatr.

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, a także przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw. Miejscami pojawią się burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 st. C na południu i w centrum kraju do 23 st. C na północy. Południowo-zachodni wiatr, skręcający od zachodu na północny, będzie słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. Na wschodzie Polski możliwe są burze. Tylko na zachodzie kraju nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni słaby i umiarkowany wiatr, który na północy oraz podczas burz będzie dość silny.

Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia, a także przelotnych opadów deszczu do 5 l/mkw. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie spadnie deszcz o sumie do 20 l/mkw., możliwe są też burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 18 st. C na Podlasiu do 21 st. C w centrum kraju. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, tylko podczas burz powieje silniej.

Pogoda na środę

W środę spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. na północy i zachodzie kraju. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

