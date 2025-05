Pogoda na wakacje. Widać jeden wyraźny trend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę pogody na wakacje. Z danych wynika, że latem w aurze zapanuje jedna wyraźna tendencja, która utrzyma się aż do września. Sprawdź przewidywania na czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2025.

Prognoza długoterminowa na czerwiec 2025

Według prognoz czerwiec w całej Polsce prawdopodobnie okaże się cieplejszy niż wskazywałaby norma wieloletnia z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych nie powinna natomiast zbytnio odbiegać od tego, do czego przyzwyczaił nas czerwiec.

Prognoza długoterminowa na lipiec 2025

W lipcu w większości kraju prognozowana jest wyższa niż zazwyczaj średnia miesięczna temperatura powietrza - jedynie miejscami na Wybrzeżu będzie ona zbliżona do wartości wieloletnich. We wszystkich regionach miesiąc ma również charakteryzować się sumą opadów zbliżoną do normy wieloletniej.