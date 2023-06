Jakiej pogody spodziewać się podczas wakacji? Jest nowa eksperymentalna prognoza IMGW

Czy wakacje będą upalne i słoneczne? A może raczej chłodne i deszczowe? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków planujących letni wypoczynek w kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawił eksperymentalną długoterminową prognozę pogody, sięgającą od lipca do października.

Prognoza IMGW na lipiec

Prognoza IMGW na sierpień

Prognoza IMGW na wrzesień

Prognoza IMGW na październik

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

Jeżeli mamy do czynienia z klasą "powyżej normy", możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Jeśli prognoza określa go jako "poniżej normy", będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie" - podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

Jak interpretować klasy

Meteorolodzy IMGW uczulają, że prognoza średniej temperatury powietrza "powyżej normy" nie oznacza, że występować będą np. wyłącznie dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C, a prognoza "poniżej normy" - że czekają nas tylko dni z temperaturą minimalną poniżej 0 st. C. W rzeczywistości prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C, a prognoza "powyżej normy" - dni z temperaturą minimalną poniżej 0 st. C. Eksperci przypominają, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy.