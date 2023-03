Prognoza na 5 dni. Pogoda na weekend. Śnieg i deszcz. "Cyklon Cornelis zacznie obejmować Polskę"

Cyklon Cornelis we wtorek wpłynie na pogodę w Polsce, przynosząc opady śniegu z deszczem. Wiatr mocno się rozpędzi, nad morzem w porywach nawet do 80 kilometrów na godzinę - zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Następne dni również przyniosą opady śniegu i deszczu, w niektórych regionach w weekend obfite. Nad znaczną część kraju napływać będzie zimne arktyczne powietrze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia. Front z mokrymi opadami śniegu jeszcze w nocy z poniedziałku na wtorek przemieszczać się będzie nad wschodnimi i południowymi regionami, a w ciągu dnia odsunie się poza granice kraju. Od zachodu Polskę zacznie obejmować jednak cyklon szerokości umiarkowanych Cornelis z centrum wędrującym nad Morzem Północnym, Danią i Morzem Bałtyckim.

Sytuacja baryczna

Do kraju wkroczy pochmurny front atmosferyczny z opadami deszczu ze śniegiem. Z południa napłynie cieplejsza masa polarnego powietrza - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak zapowiada, Polska w obszarze obniżonego ciśnienia, pod wpływem wirów niżowych znad Skandynawii i Oceanu Atlantyckiego, pozostanie do końca tygodnia. Północne i środkowe regiony obejmować mają zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego, ale południowe znajdą się w ciepłym powietrzu polarnym. Pogodę kształtować będą fronty atmosferyczne oddzielające te dwie masy, niosące mieszane opady, przejściowo obfite, szczególnie na południu Polski. W górach wzrośnie pokrywa śnieżna.

Pod koniec tygodnia do Europy Środkowej kolejny raz napłynie zimne arktyczne powietrze, które w Polsce będzie odczuwalne w niedzielę, a w części kraju w poniedziałek. Od zachodu zacznie wówczas płynąć cieplejsza masa. Wiosenne ocieplenie zaczyna "majaczyć" w prognozach po 15 marca - podsumowuje Unton-Pyziołek.

Prognoza pogody na wtorek

Wtorek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami na południu i wschodzie kraju. W północnych i zachodnich regionach pojawią się opady śniegu do 5 centymetrów, które będą przechodzić w śnieg z deszczem rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na południu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a nad samym morzem do 80 km/h.

Sytuacja baryczna w Europie Deutscher Wetterdienst

Pogoda na drugą połowę tygodnia: zimno, ciepło, śnieg i deszcz

W środę w południowych regionach kraju będzie pochmurno z opadami śniegu z deszczem do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W górach spadnie do 15 cm śniegu. W większości kraju, z wyjątkiem północnego zachodu, przewidywane są przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu, przez 3-4 st. C w centrum, do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, na północy i wschodzie w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu wystąpią opady śniegu z deszczem o sumie 5-10 l/mkw. W górach przybędzie do 20 cm śniegu. Słabo i przelotnie śnieg może padać również w środkowej części kraju. Temperatura maksymalna osiągnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Piątek na wschodzie kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Na zachodzie pojawią się opady śniegu z deszczem i deszczu do 5 l/mkw. przemieszczające się stopniowo w głąb kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Wiatr z kierunków południowych będzie wiać ze słąbą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie. Będą występować obfite opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., na północy spadnie również deszcz ze śniegiem. Przejaśnienia możliwe są w rejonie Pomorza. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich powieje dość silnie, w porywach rozpędzając się do 60-90 km/h.

W niedzielę w całym kraju przelotnie popada śnieg, do 1-5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu do 4 st. na zachodzie kraju. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i silny, w porywach do 50-60 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Śnieżyce w poniedziałek

W poniedziałek od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się obfite opady mokrego śniegu do 5-10 cm, przechodzące na zachodzie w deszcz o sumie do 10 l/mkw. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się pogodnie, dlatego rano na północnym wschodzie temperatura może spaść do około -10 st. C. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 2 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum, do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunku zachodniego i południowego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach dochodząc do 50-80 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl