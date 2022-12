Pogoda na sylwestra. Aura podzieli Polskę

Termometry pokażą nawet 10 i 11 st. C. Tak będzie na całym zachodzie i południu kraju. Natomiast na północy i północnym wschodzie będzie do 6-8 st. C.

Prognoza pogody na noc sylwestrową

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia mrozu można spodziewać się na krańcach południowych i to jedynie na terenach podgórskich. Tam temperatura wyniesie minimalnie od -3 do -1 st. C. W Małopolsce będzie około zera, na Lubelszczyźnie też. Na pozostałym obszarze kraju termometry wskażą do 4 st. C.