Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Zima rozkręci się na dobre

|
Sylwester, noc sylwestrowa
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. W kolejnych dniach przypomni sobie o nas prawdziwa zima. W wielu regionach pojawią się opady śniegu, a z każdym dniem będzie coraz chłodniej. W noc sylwestrową temperatura może spaść nawet do -15 stopni.

Polska dostała się pod wpływ układów niżowych, rozciągających się od Arktyki, przez wschodnią Europę, po Morze Czarne i Turcję, niosących pogodę pochmurną, wietrzną, z opadami. Wir niżowy Roman z centrum nad Finlandią pcha w stronę Polski fronty atmosferyczne, ciepły i chłodny. Front ciepły zaznaczy się dużym zachmurzeniem i słabymi opadami śniegu, na zachodzie również śniegu z deszczem, lokalnie marznącym. A w poniedziałek wkraczający od północy front chłodny nieść ma w głąb kraju przelotne opady śniegu. Pchany przez masy arktycznego powietrza zacznie wypierać znad Polski masy polarne i rozpocznie okres silnego ochłodzenia w centrum Europy.

Poniedziałek będzie pochmurny z przejaśnieniami na południowym wschodzie i północnym wschodzie kraju. Okresami wystąpią opady śniegu do jednego centymetra, ale na południu oraz północnym wschodzie do 2-3 cm. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej pojawią się słabe opady śniegu z deszczem marznącym. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 1-2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu i Wybrzeżu. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

W kolejnych dniach pogodę w Polsce kształtować mają wiry niżowe, nurkujące znad Oceanu Arktycznego w głąb środkowej i wschodniej Europy. W wyniku spływu mas arktycznego powietrza rozwinie się potężna zatoka chłodu, która sięgnąć ma Bałkanów. Wiry niżowe wtłoczą w nasz rejon kontynentu zimno, przez które temperatura ma obniżać się aż do nocy sylwestrowej i Nowego Roku. W sylwestra możliwe są spadki temperatury na wschodzie Polski do -12/-15 stopni Celsjusza.

Potężna zatoka chłodu sięga Bałkanów w wieczór sylwestrowy, odchylenie temperatury poniżej normy w swobodnej atmosferze na wys. 1,5 km
Potężna zatoka chłodu sięga Bałkanów w wieczór sylwestrowy, odchylenie temperatury poniżej normy w swobodnej atmosferze na wys. 1,5 km
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com

Zrobi się zimowo

Nad Polską przemieszczać się mają fronty atmosferyczne, na ogół z północy na południe, niosąc okresami opady śniegu o natężeniu słabym i umiarkowanym, okresami obfitsze, szczególnie w górach i na północnym wschodzie Polski. Silniejsze opady wkroczyć mają również w noc sylwestrową nad zachodnie regiony kraju, a w Nowy Rok nad część północną i północno-wschodnią. W związku z pogodą kształtowaną przez niże i przy coraz niższej temperaturze utworzy się w Polsce do Nowego Roku pokrywa śnieżna osiągająca wysokość do około 2-5 centymetrów, a miejscami na północnym wschodzie, wschodzie oraz południu kraju do 10-15 cm. W górach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie nawet 10-20 cm.

Pokrywa śnieżna do godzin wieczornych 1 stycznia
Pokrywa śnieżna do godzin wieczornych 1 stycznia
Źródło: GFS/meteorologix.com

Czeka nas wtorek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, okresami wystąpią opady śniegu do 1-3 cm, a na północnym wschodzie i południu do 5 cm, a w Karpatach do 10 cm. Tylko na południowym zachodzie na ogół będzie bez opadów. Termometry wskażą od -2 st. C na wschodzie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na północnym zachodzie. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h, najsilniejszy okaże się na północym wschodzie.

Klatka kluczowa-124436
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Temperatura coraz niższa, spore opady śniegu

Sylwester zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do dwóch centymetrów, a na zachodzie i południowym zachodzie do pięciu cm. W Sudetach śniegu przybędzie najwięcej, do 20 cm. Temperatura wyniesie od -4 st. C na wschodzie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h.

Podczas nocy sylwestrowej czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Do północy na zachodzie kraju będzie bez opadów, poza tym okresami na północy oraz południu spadnie do 1-3 cm śniegu. Po północy opady pojawią się we wschodniej połowie kraju, stopniowo zanikające. Kolejny pas opadów śniegu do 2-3 cm wkroczyć ma nad zachodnie regiony. Nad ranem na Pomorzu Zachodnim opady śniegu zamienią się w śnieg z marznącym deszczem. Termometry pokażą od -15/-12 st. C na Podlasiu i wschodnim Mazowszu, przez -12/-10 st. C w centrum kraju, do -6/-4 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzający się do 40-60 km/h na zachodzie.

Takie będą pierwsze dni nowego roku

Pierwszy dzień nowego roku zapowiada się pochmurno z opadami śniegu do 2-5 cm, na północy i północnym wschodzie kraju obfitymi, nawet do 6-10 cm. Na Pomorzu Zachodnim okresami wystąpi śnieg z deszczem marznącym. Bez opadów będzie tylko na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy od -4 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Powieje południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h.

Piątek zapowiada się pochmurno i okresami z opadami śniegu do 1-3 centymetra. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od -1/0 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 2 st. C na Pomorzu. Powieje południowo- zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h.

Klatka kluczowa-124423
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogodySylwesterNowy rokZimaŚnieg
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Trzęsienie ziemi w Tajpej
"Budynek najpierw trząsł się w pionie, a potem w poziomie"
Świat
Silny wiatr, wichura
W tych województwach wiatr nadal jest groźny
Prognoza
wasyl_16dni (0-00-02-18) (20)
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
Prognoza
Żabie Stawy w Wysokich Tatrach
Polacy usłyszeli wołanie o pomoc. Węgier utknął na skalnym filarze
Świat
Ujście Martwej Wisły
Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle
Polska
Piranie zaatakowały mężczyznę w Brazylii
Piranie śmiertelnie pogryzły dwulatkę
Świat
Cofka w Elblągu. Rozstawiono rękawy przeciwpowodziowe
Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu
Polska
Mokry śnieg
W części kraju będzie prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Opady marznące, noc
Lód na drogach, silny wiatr. Zachowajmy ostrożność
Prognoza
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
Nocą będzie ślisko, popada deszcz ze śniegiem i śnieg
Prognoza
Silna burza Johannes uderzyła w Szwecję
Dziesiątki domów bez prądu. Jest pierwsza ofiara śmiertelna burzy
Świat
Grecja
Wyruszyli w góry w świąteczny poranek. Nie żyje czworo wspinaczy
Świat
Sylwester i Nowy Rok
Sypnie śniegiem. Pogoda na sylwestra i Nowy Rok
Prognoza
Silny wiatr nad Bałtykiem
Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"
Polska
W Rio de Janeiro w Boże Narodzenie było 40 stopni
Fala upałów na Boże Narodzenie. "Jest niesamowicie gorąco"
Świat
Możliwa gołoledź
Jak jeździć po śliskiej nawierzchni. "Po pierwsze maksymalna koncentracja"
Polska
Śnieg w Nowym Jorku
Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
Świat
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
Prognoza
Rumunię nawiedziły obfite opady śniegu
Atak zimy. "Musimy założyć łańcuchy, ale cieszymy się ze śniegu"
Świat
Noc będzie mroźna
Gdzie nocą znów zapanuje mróz
Prognoza
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Miesięczne opady w kilka godzin
Świat
Święta na stacji polarnej
"Tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne"
Ciekawostki
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka
Prognoza
Mróz w Korei Południowej
Odczuwalna temperatura wyniosła -35 stopni
Świat
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
Świat
Zima, sople
Dużo oblodzeń na szlakach. Ratownicy apelują
Polska
Skutki lawiny błotnej w Palmdale w hrabstwie Los Angeles
Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
Świat
Przymrozek, zima, jesień, szron, mróz, zimno, Korytniki
Na południu silny mróz, na północy prawie 5 stopni na plusie
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom