Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Zima rozkręci się na dobre

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

Polska dostała się pod wpływ układów niżowych, rozciągających się od Arktyki, przez wschodnią Europę, po Morze Czarne i Turcję, niosących pogodę pochmurną, wietrzną, z opadami. Wir niżowy Roman z centrum nad Finlandią pcha w stronę Polski fronty atmosferyczne, ciepły i chłodny. Front ciepły zaznaczy się dużym zachmurzeniem i słabymi opadami śniegu, na zachodzie również śniegu z deszczem, lokalnie marznącym. A w poniedziałek wkraczający od północy front chłodny nieść ma w głąb kraju przelotne opady śniegu. Pchany przez masy arktycznego powietrza zacznie wypierać znad Polski masy polarne i rozpocznie okres silnego ochłodzenia w centrum Europy.

Poniedziałek będzie pochmurny z przejaśnieniami na południowym wschodzie i północnym wschodzie kraju. Okresami wystąpią opady śniegu do jednego centymetra, ale na południu oraz północnym wschodzie do 2-3 cm. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej pojawią się słabe opady śniegu z deszczem marznącym. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 1-2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu i Wybrzeżu. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

W kolejnych dniach pogodę w Polsce kształtować mają wiry niżowe, nurkujące znad Oceanu Arktycznego w głąb środkowej i wschodniej Europy. W wyniku spływu mas arktycznego powietrza rozwinie się potężna zatoka chłodu, która sięgnąć ma Bałkanów. Wiry niżowe wtłoczą w nasz rejon kontynentu zimno, przez które temperatura ma obniżać się aż do nocy sylwestrowej i Nowego Roku. W sylwestra możliwe są spadki temperatury na wschodzie Polski do -12/-15 stopni Celsjusza.

Potężna zatoka chłodu sięga Bałkanów w wieczór sylwestrowy, odchylenie temperatury poniżej normy w swobodnej atmosferze na wys. 1,5 km

Zrobi się zimowo

Nad Polską przemieszczać się mają fronty atmosferyczne, na ogół z północy na południe, niosąc okresami opady śniegu o natężeniu słabym i umiarkowanym, okresami obfitsze, szczególnie w górach i na północnym wschodzie Polski. Silniejsze opady wkroczyć mają również w noc sylwestrową nad zachodnie regiony kraju, a w Nowy Rok nad część północną i północno-wschodnią. W związku z pogodą kształtowaną przez niże i przy coraz niższej temperaturze utworzy się w Polsce do Nowego Roku pokrywa śnieżna osiągająca wysokość do około 2-5 centymetrów, a miejscami na północnym wschodzie, wschodzie oraz południu kraju do 10-15 cm. W górach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie nawet 10-20 cm.

Pokrywa śnieżna do godzin wieczornych 1 stycznia

Czeka nas wtorek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, okresami wystąpią opady śniegu do 1-3 cm, a na północnym wschodzie i południu do 5 cm, a w Karpatach do 10 cm. Tylko na południowym zachodzie na ogół będzie bez opadów. Termometry wskażą od -2 st. C na wschodzie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na północnym zachodzie. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h, najsilniejszy okaże się na północym wschodzie.

Temperatura coraz niższa, spore opady śniegu

Sylwester zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do dwóch centymetrów, a na zachodzie i południowym zachodzie do pięciu cm. W Sudetach śniegu przybędzie najwięcej, do 20 cm. Temperatura wyniesie od -4 st. C na wschodzie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h.

Podczas nocy sylwestrowej czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Do północy na zachodzie kraju będzie bez opadów, poza tym okresami na północy oraz południu spadnie do 1-3 cm śniegu. Po północy opady pojawią się we wschodniej połowie kraju, stopniowo zanikające. Kolejny pas opadów śniegu do 2-3 cm wkroczyć ma nad zachodnie regiony. Nad ranem na Pomorzu Zachodnim opady śniegu zamienią się w śnieg z marznącym deszczem. Termometry pokażą od -15/-12 st. C na Podlasiu i wschodnim Mazowszu, przez -12/-10 st. C w centrum kraju, do -6/-4 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzający się do 40-60 km/h na zachodzie.

Takie będą pierwsze dni nowego roku

Pierwszy dzień nowego roku zapowiada się pochmurno z opadami śniegu do 2-5 cm, na północy i północnym wschodzie kraju obfitymi, nawet do 6-10 cm. Na Pomorzu Zachodnim okresami wystąpi śnieg z deszczem marznącym. Bez opadów będzie tylko na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy od -4 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Powieje południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h.

Piątek zapowiada się pochmurno i okresami z opadami śniegu do 1-3 centymetra. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od -1/0 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 2 st. C na Pomorzu. Powieje południowo- zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach

