Wir polarny może sprawić, że w sylwestra i Nowy Rok spadnie śnieg

Zima po świętach?

Jak dodaje, "od północno-zachodniej Rosji po środkową Kanadę ma się rozciągnąć dobrze widoczny już wir polarny". Co to dla nas oznacza? Chłód znad Arktyki dotrze prawdopodobnie także do Europy i dosięgnie Polski. Jednocześnie nad Skandynawią będzie on sprzyjać powstaniu silnego niżu, który może przynieść obfite opady śniegu.