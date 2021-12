Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Będzie nawet 13 stopni

Do Polski zbliża się spore ocieplenie, a poza tym spadnie deszcz i silnie powieje wiatr. W sylwestra będzie miejscami nawet 13 stopni, podobne temperatury czekają nas w Nowy Rok. Od nowego tygodnia lekko się ochłodzi, choć na termometrach nadal będzie powyżej zera. We wtorek spodziewane są intensywne opady.

Pogoda na sylwestra

W sylwestra 31.12 zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są niewielkie przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 40-80 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu i południowego zachodu

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na Nowy Rok

W Nowy Rok czeka nas duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach rozpędzając się do ponad 60 km/h. Nadciągnie z północnego zachodu.

Pogoda na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na kolejne dni

Pogoda w niedzielę przyniesie duże zachmurzenie z deszczem. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Poniedziałek zapowiada się z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. W rejonie Podlasia może spaść deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 60-80 km/h, zachodni.

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek

We wtorek będzie pochmurnie z opadami deszczu, miejscami go nawet do 20 l/mkw. Temperatura wyniesie od 1st. C na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h. Nadciągnie z północnego zachodu.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl