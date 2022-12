"Gorąco" na początek nowego roku. Pogoda na pięć dni 

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok przyniesie nam niezwykle wysokie wartości temperatury. W pierwszy dzień 2023 roku na termometrach będziemy mogli zobaczyć nawet aż 16 stopni Celsjusza. Sprawdź, co jeszcze przyniesie nam pogoda.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu rzędu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni wiatr, będzie umiarkowany i dość silny - okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej możliwe jest nawet 75 km/h.

W piątek możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Miejscami na wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 29.12.22-2.01.23 ventusky.com

Pogoda w sylwestra i Nowy Rok

Pogoda w sylwestra przyniesie nam zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem. W sobotę na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami jego porywy mogą osiągać do 40-60 km/h, a powieje z południowego zachodu.

Pierwszy dzień nowego roku na północy będzie pochmurny i deszczowy. W pozostałych regionach w niedzielę powinno być pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. We wschodniej części Polski okresami może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 40-60 km/h.

We wtorek mieszkańcy północnych regionów kraju mogą spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południowego zachodu.

Prognozowane opady w dniach 29.12.22-2.01.23 ventusky.com

