Przy takiej pogodzie powitamy Nowy Rok

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W okresie prognozy Polska pozostanie w zasięgu układu niskiego ciśnienia Roman znad zachodniej Rosji i w strumieniu mroźnego powietrza arktycznego, morskiego, napływającego znad wód Morza Grenlandzkiego. W ciągu nocy z wtorku na środę opady śniegu prognozowane są we wschodniej połowie Polski. Będą one przeważnie słabe - ich suma wyniesie od dwóch do pięciu centymetrów. Lokalnie w centrum oraz na Pomorzu i Warmii opady te będą umiarkowane i intensywne, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu 12 godzin wyniesie 5-15 centymetrów. Lokalnie na północy może to być nawet 20 cm.

W środę 31 grudnia w pierwszej części dnia wciąż jeszcze będzie mocno padać - zwłaszcza na północy. Na Pomorzu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5-15 centymetrów w ciągu 12 godzin, lokalnie do 20 cm w ciągu 12 godzin. Na pozostałym obszarze kraju, a więc w centrum, na południu i południowym wschodzie, spadnie od 2-5 centymetrów śniegu

Warunki będą zróżnicowane

W noc sylwestrową warunki będą dość zróżnicowane, ponieważ na wschodzie i północnym wschodzie prognozowane są rozpogodzenia, przez co temperatura mocno spadnie -do -10/-8 st. C, a lokalnie do -12 st. C. W pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, Mazowsze, po Małopolskę i Podkarpacie przemieszczać się będzie strefa ze słabymi opadami śniegu, natomiast nad ranem na zachodzie - strefa deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia opadów marznących. Temperatura minimalna w centrum oscylować będzie wokół -6/-7 st. C, natomiast na zachodzie spadnie do około -2/0 st. C. Powieje wiatr początkowo północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowo-zachodni, umiarkowany.

W kolejnych dniach tygodnia pogoda w kraju kształtowana będzie przez rozległy i stabilny układ niskiego ciśnienia znad Skandynawii, który kierował będzie do Polski kolejne porcje chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego oraz przelotne opady, głównie śniegu. Przejściowo w czwartek i piątek na zachodzie będą to opady deszczu ze śniegiem

Pogoda na sylwestra. Miejscami silniej powieje

Na północnym wschodzie Polski w środę będzie dość pogodnie, a opady deszczu nie wystąpią. Na pozostałym obszarze kraju pojawi się zachmurzenie duże i całkowite z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami śniegu, którego spadnie do 2-5 centymetrów. Jedynie na Pomorzu opady śniegu będą umiarkowane i intensywne, a ich suma wyniesie 5-15, miejscami 20 centymetrów Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4/-3 st. C na wschodzie, przez -2/-1 st. C w centrum, do 0-2 st. C na zachodzie. Powieje wiatr północno-zachodni i zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny - lokalnie jego prędkość wyniesie 40-50 km/h, a na Wybrzeżu - do 70 km/h.

W dużej części kraju będzie padać śnieg

W czwartek, czyli w Nowy Rok, prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie z opadami śniegu, a na północnym zachodzie - deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, którego spadnie do 2-10 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -2/-1 st. C na wschodzie do 1-3 st. C na zachodzie i w centrum Polski. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60 km/h.

W piątek wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu na północy, zachodzie i w centrum. Przejściowo na zachodzie spadnie deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 st. C na wschodzie i w centrum do 2-3 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, dość silny, wiejący w porywach z prędkością do 60 km/h.

Pogoda na weekend

W sobotę wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu na północy, zachodzie i częściowo w centrum. Na południu opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1/0 st. C na wschodzie i w centrum do 1-2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowo-zachodni, dość silny, porywisty.

W niedzielę również pojawi się duże i całkowite zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą przelotne opady śniegu na północy, zachodzie i częściowo w centrum. Na południu kraju opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od -2/-1 st. C na wschodzie i w centrum do 0-1 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, dość silny, porywisty.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com