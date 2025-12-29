-15 stopni Celsjusza w sylwestrową noc. Co jeszcze mówią prognozy

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Udostępnij Facebook Kopiuj link

W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie kształtowana przez tylną część niżu Roman znad zachodniej Rosji. Z północy napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. W ciągu nocy z poniedziałku na wtorek przez kraj przewędruje strefa chłodnego frontu atmosferycznego, przynosząca lokalnie słabe, przelotne opady śniegu o wysokości do dwóch centymetrów. Nieco mocniej popada w górach, zwłaszcza w wyższych partiach, gdzie może spaść do 10 cm oraz na północnym wschodzie - tutaj również spodziewamy się opadów śniegu dochodzących do 10 cm.

W ciągu dnia strefa frontowa opuści Polskę oraz pojawi się zdecydowanie więcej rozpogodzeń, zwłaszcza na zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju mogą zaznaczyć się słabe, przelotne opady śniegu, ale to w północno-wschodniej Polsce warunki będą najtrudniejsze. Wystąpią tam intensywne opady śniegu (do 20-30 cm w ciągu doby) oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę, a w pasie wybrzeża - nawet do 80-100 km/h. To porywy powodujące zamiecie i zawieje śnieżne. Ponadto pojawi się ryzyko pojawienia się burzy, a nawierzchnie dróg i chodników się oblodzą.

Sypnie śniegiem, miejscami intensywnie

We wtorek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże. Lokalnie pojawią się słabe i umiarkowane, przelotne opady śniegu do 2-5 cm, a w północno-wschodniej Polsce sypnie mocniej, do 10-20 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2/-1 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 0 st. C w centrum, do 1-2 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Porywy osiągną do 40-60 km/h (w pasie wybrzeża do 80-100 km/h), powodując zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na sylwestra

W sylwestra czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Wystąpią przelotne opady śniegu o zmiennym natężeniu, które przejściowo będą intensywne - w większości kraju spadnie do 2-5 cm, ale na Pomorzu lokalnie nawet do 10-15 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -4/-3 st. C na wschodzie, przez -2/-1 st. C w centrum, do 1-2 st. C na zachodzie. Powieje z północnego zachodu i zachodu, na ogół umiarkowanie, ale w porywach - dość silnie.

Podczas sylwestrowej nocy wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z licznymi rozpogodzeniami na północy i zachodzie. Od Pomorza w kierunku Podkarpacia będzie przemieszczać się strefa opadów śniegu, na ogół słabych. W drugiej części nocy na zachodzie pojawi się kolejna strefa opadowa, początkowo śniegu, a nad ranem deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -15/-12 st. C na Podlasiu i wschodnim Mazowszu, przez -8/-6 st. C w centrum kraju, do -2/0 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z północnego zachodu, skręcający od zachodu na południowo zachodni, będzie umiarkowany.

Początek nowego roku z białym puchem i silnym wiatrem

W czwartek, w Nowy Rok, spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. Wystąpią opady śniegu, a na zachodzie - deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -3/-1 st. C na wschodzie do 1-3 st. C zachodzie i w centrum Polski. Odczuwalny będzie dość silny, porywisty wiatr z południowego zachodu.

W piątek prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie. Na północy i częściowo w centrum kraju spodziewane są przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura osiągnie maksymalnie od 0-1 st. C na wschodzie i w centrum do 2-3 st. C zachodzie Polski. Powieje dość silny, porywisty wiatr z południowego zachodu.

W sobotę spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie na północy, a w drugiej części dnia na południu Polski pojawią się przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 0-1 st. C na północy i w centrum do 2-3 st. C na południu Polski. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

