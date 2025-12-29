Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

-15 stopni Celsjusza w sylwestrową noc. Co jeszcze mówią prognozy

|
sztuczne ognie sylwester AdobeStock_291604116
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Do Polski zawita prawdziwa zima. W wielu rejonach pojawią się opady śniegu, miejscami intensywne, a w kolejnych dniach termometry pokażą coraz niższe wartości. Sylwestra będziemy świętować przy sporym mrozie.

W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie kształtowana przez tylną część niżu Roman znad zachodniej Rosji. Z północy napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. W ciągu nocy z poniedziałku na wtorek przez kraj przewędruje strefa chłodnego frontu atmosferycznego, przynosząca lokalnie słabe, przelotne opady śniegu o wysokości do dwóch centymetrów. Nieco mocniej popada w górach, zwłaszcza w wyższych partiach, gdzie może spaść do 10 cm oraz na północnym wschodzie - tutaj również spodziewamy się opadów śniegu dochodzących do 10 cm.

W ciągu dnia strefa frontowa opuści Polskę oraz pojawi się zdecydowanie więcej rozpogodzeń, zwłaszcza na zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju mogą zaznaczyć się słabe, przelotne opady śniegu, ale to w północno-wschodniej Polsce warunki będą najtrudniejsze. Wystąpią tam intensywne opady śniegu (do 20-30 cm w ciągu doby) oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę, a w pasie wybrzeża - nawet do 80-100 km/h. To porywy powodujące zamiecie i zawieje śnieżne. Ponadto pojawi się ryzyko pojawienia się burzy, a nawierzchnie dróg i chodników się oblodzą.

Sypnie śniegiem, miejscami intensywnie

We wtorek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże. Lokalnie pojawią się słabe i umiarkowane, przelotne opady śniegu do 2-5 cm, a w północno-wschodniej Polsce sypnie mocniej, do 10-20 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2/-1 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 0 st. C w centrum, do 1-2 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Porywy osiągną do 40-60 km/h (w pasie wybrzeża do 80-100 km/h), powodując zamiecie i zawieje śnieżne.

Klatka kluczowa-126066
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na sylwestra

W sylwestra czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Wystąpią przelotne opady śniegu o zmiennym natężeniu, które przejściowo będą intensywne - w większości kraju spadnie do 2-5 cm, ale na Pomorzu lokalnie nawet do 10-15 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -4/-3 st. C na wschodzie, przez -2/-1 st. C w centrum, do 1-2 st. C na zachodzie. Powieje z północnego zachodu i zachodu, na ogół umiarkowanie, ale w porywach - dość silnie.

Podczas sylwestrowej nocy wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z licznymi rozpogodzeniami na północy i zachodzie. Od Pomorza w kierunku Podkarpacia będzie przemieszczać się strefa opadów śniegu, na ogół słabych. W drugiej części nocy na zachodzie pojawi się kolejna strefa opadowa, początkowo śniegu, a nad ranem deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -15/-12 st. C na Podlasiu i wschodnim Mazowszu, przez -8/-6 st. C w centrum kraju, do -2/0 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z północnego zachodu, skręcający od zachodu na południowo zachodni, będzie umiarkowany.

Początek nowego roku z białym puchem i silnym wiatrem

W czwartek, w Nowy Rok, spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. Wystąpią opady śniegu, a na zachodzie - deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -3/-1 st. C na wschodzie do 1-3 st. C zachodzie i w centrum Polski. Odczuwalny będzie dość silny, porywisty wiatr z południowego zachodu.

W piątek prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie. Na północy i częściowo w centrum kraju spodziewane są przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura osiągnie maksymalnie od 0-1 st. C na wschodzie i w centrum do 2-3 st. C zachodzie Polski. Powieje dość silny, porywisty wiatr z południowego zachodu.

W sobotę spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie na północy, a w drugiej części dnia na południu Polski pojawią się przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 0-1 st. C na północy i w centrum do 2-3 st. C na południu Polski. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany.

Klatka kluczowa-126045
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 291604116

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogodySylwesterNowy rokZimaŚnieg
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Opady śniegu we wtorek
"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce
Prognoza
Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie)
Sztormowy wiatr spiętrzy wodę. Tu mogą wystąpić podtopienia
Prognoza
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Zawieja śnieżna
Aż drugi stopień alarmów przed zawiejami i zamieciami
Prognoza
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Za niektórymi z tych gatunków wyjątkowo udany rok. Inne napotkały spore problemy
Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie
Agnieszka Stradecka
Zima, śnieg, pług
Burze śnieżne zbliżają się do Polski. Może dosypać nawet 40 centymetrów
Prognoza
Śnieżyca podczas burzy Johannes, Szwecja
Śnieżyce i huraganowy wiatr. Nie żyją trzy osoby
Świat
Skutki tornada w Illinois
Zerwane dachy, tysiące bez prądu. Seria tornad w Illinois
Świat
Zimowa pogoda, śnieg
Taki będzie początek tygodnia
Prognoza
Etna
"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie
Świat
Ulewy i powodzie w Hiszpanii
Ofiara śmiertelna i alert przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
Świat
Noc, popada śnieg
Zrobi się zimno i ślisko
Prognoza
Święta w Tatrach
Seria groźnych wypadków w Tatrach
Polska
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu
"Poziom rzeki opada", ale władze miasta wciąż apelują
Polska
Stegna
"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny
Polska
Trzęsienie ziemi w Tajpej
"Budynek najpierw trząsł się w pionie, a potem w poziomie"
Świat
Silny wiatr, wichura
W tych województwach wiatr nadal jest groźny
Prognoza
wasyl_16dni (0-00-02-18) (20)
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
Prognoza
Żabie Stawy w Wysokich Tatrach
Polacy usłyszeli wołanie o pomoc. Węgier utknął na skalnym filarze
Świat
Ujście Martwej Wisły
Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle
Polska
Piranie zaatakowały mężczyznę w Brazylii
Piranie śmiertelnie pogryzły dwulatkę
Świat
Mokry śnieg
W części kraju będzie prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Opady marznące, noc
Lód na drogach, silny wiatr. Zachowajmy ostrożność
Prognoza
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
Nocą będzie ślisko, popada deszcz ze śniegiem i śnieg
Prognoza
Silna burza Johannes uderzyła w Szwecję
Dziesiątki domów bez prądu. Jest pierwsza ofiara śmiertelna burzy
Świat
Grecja
Wyruszyli w góry w świąteczny poranek. Nie żyje czworo wspinaczy
Świat
Sylwester i Nowy Rok
Sypnie śniegiem. Pogoda na sylwestra i Nowy Rok
Prognoza
Silny wiatr nad Bałtykiem
Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"
Polska
W Rio de Janeiro w Boże Narodzenie było 40 stopni
Fala upałów na Boże Narodzenie. "Jest niesamowicie gorąco"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom