Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska dostaje się pod wpływ układów niżowych rozciągających się od Arktyki, przez wschodnią Europę, po Morze Czarne i Turcję. Niosą one pochmurną i wietrzną aurę z opadami. Z soboty na niedzielę przemieści się nad krajem umiarkowanie aktywny front chłodny pchany od północy przez zimne masy powietrza arktycznego. Przyniesie on opady mżawki i słabego deszczu przechodzącego w śnieg.

W niedzielę front powędrować ma już nad Bałkany, ale za nim rozwija się wtórny front chłodny niosący słabe opady śniegu we wschodniej połowie Polski. Zimne powietrze będzie od zachodu lekko wypierane przez masy łagodniejsze, cieplejsze i suchsze, w których wystąpią rozpogodzenia w zachodniej połowie kraju.

Pogoda na niedzielę

W zachodniej połowie kraju niedziela będzie pogodna. W pozostałej części Polski dzień zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, na wschodzie na ogół niewielkimi. Na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie kraju okresami popada śnieg do centymetra, a w rejonach górskich - do 2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, okresami dość silny - na wschodzie porywy osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Nadejdzie ochłodzenie

W kolejnych dniach pogodę w Polsce kształtować mają wiry niżowe nurkujące znad Arktyki w głąb wschodniej Europy. Związane z nimi fronty atmosferyczne mają przemieszczać się również nad Polską, niosąc więcej chmur, a okresami opady śniegu. Wiry niżowe zaciągać mają znad Arktyki zimne i wilgotne masy powietrza arktycznego, w których temperatura będzie stopniowo obniżać się aż do nocy sylwestrowej i Nowego Roku. Wprawdzie chmury zahamują silne wychładzanie się gruntu, ale nocami możliwy jest mróz do -8/-6 st. C, w Sylwestra - do -10 st. C, a w kotlinach górskich - do -12 st. C.

Opady śniegu mają być o natężeniu słabym i umiarkowanym, tylko we wtorek na południu Polski będą przejściowo obfite - w górach spadnie do 10 cm. Natomiast w Nowy Rok, na wkraczającym od północnego zachodu froncie ciepłym natężenie opadów śniegu znacznie wzrośnie na północy - do 10 cm. W związku z pogodą kształtowaną przez niże i przy coraz niższej temperaturze utworzy się w Polsce do Nowego Roku pokrywa śnieżna osiągająca wysokość do około 2-5 cm, a miejscami na północy oraz południu kraju - do 10 cm. W górach spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej rzędu 10-20 cm.

W poniedziałek będzie pochmurnie, ale pojawią się nieznaczne przejaśnienia. Niewielkie opady śniegu do 1 cm obejmą strefę od Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, przez centrum, po Lubelszczyznę. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 0-1 st. C na południowym wschodzie, przez 1-2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu. Powieje z zachodu, na ogół umiarkowane, ale okresami dość silnie, w porywach do 50-60 km/h.

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady śniegu do 1-3 cm, na południu - do 5 cm, a w górach - do 10 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na wschodzie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na północnym zachodzie. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach dochodzący do 50-60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok

Sylwester zapowiada się pochmurnie. Z jednej strony spodziewane są większe przejaśnienia, z drugiej strony - przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum kraju i na południu, do 0 st. C na Pomorzu. Powieje z północnego zachodu, w większości kraju umiarkowanie, ale na wschodzie okresami dość silnie, w porywach do 50 km/h.

W noc sylwestrową spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Do północy na zachodzie kraju nie będzie padać, poza tym okresami spadnie śnieg do 1 cm. Po północy opady we wschodniej połowie Polski będą stopniowo zanikać. Kolejny pas opadów śniegu, do 2-3 cm, wkroczyć ma nad północno zachodnie regiony kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -12/-10 st. C na Podlasiu oraz w kotlinach górskich, przez -8/-7 st. C w centrum kraju, do -6/-5 st. C na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 km/h.

Nowy Rok przywita nas opadami śniegu do 2-5 cm. Na północnym zachodzie i północy sypnie nawet obficiej, bo do 6-10 cm. Opady mają ominąć jedynie Podkarpacie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -5 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany i dość silnie z zachodu, porywy osiągną do 50-70 km/h.

