Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Wróci śnieg. Gdzie spadnie go najwięcej

|
Śnieg, zima
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Po mroźnych, ale bezśnieżnych świętach znów w Polsce zrobi się biało. Śnieg zacznie sypać już w niedzielę, a w kolejnych dniach opady staną się intensywniejsze. A przy jakiej aurze będziemy świętować sylwestra i Nowy Rok?

Polska dostaje się pod wpływ układów niżowych rozciągających się od Arktyki, przez wschodnią Europę, po Morze Czarne i Turcję. Niosą one pochmurną i wietrzną aurę z opadami. Z soboty na niedzielę przemieści się nad krajem umiarkowanie aktywny front chłodny pchany od północy przez zimne masy powietrza arktycznego. Przyniesie on opady mżawki i słabego deszczu przechodzącego w śnieg.

W niedzielę front powędrować ma już nad Bałkany, ale za nim rozwija się wtórny front chłodny niosący słabe opady śniegu we wschodniej połowie Polski. Zimne powietrze będzie od zachodu lekko wypierane przez masy łagodniejsze, cieplejsze i suchsze, w których wystąpią rozpogodzenia w zachodniej połowie kraju.

Pogoda na niedzielę

W zachodniej połowie kraju niedziela będzie pogodna. W pozostałej części Polski dzień zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, na wschodzie na ogół niewielkimi. Na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie kraju okresami popada śnieg do centymetra, a w rejonach górskich - do 2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, okresami dość silny - na wschodzie porywy osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-123464
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Nadejdzie ochłodzenie

W kolejnych dniach pogodę w Polsce kształtować mają wiry niżowe nurkujące znad Arktyki w głąb wschodniej Europy. Związane z nimi fronty atmosferyczne mają przemieszczać się również nad Polską, niosąc więcej chmur, a okresami opady śniegu. Wiry niżowe zaciągać mają znad Arktyki zimne i wilgotne masy powietrza arktycznego, w których temperatura będzie stopniowo obniżać się aż do nocy sylwestrowej i Nowego Roku. Wprawdzie chmury zahamują silne wychładzanie się gruntu, ale nocami możliwy jest mróz do -8/-6 st. C, w Sylwestra - do -10 st. C, a w kotlinach górskich - do -12 st. C.

Opady śniegu mają być o natężeniu słabym i umiarkowanym, tylko we wtorek na południu Polski będą przejściowo obfite - w górach spadnie do 10 cm. Natomiast w Nowy Rok, na wkraczającym od północnego zachodu froncie ciepłym natężenie opadów śniegu znacznie wzrośnie na północy - do 10 cm. W związku z pogodą kształtowaną przez niże i przy coraz niższej temperaturze utworzy się w Polsce do Nowego Roku pokrywa śnieżna osiągająca wysokość do około 2-5 cm, a miejscami na północy oraz południu kraju - do 10 cm. W górach spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej rzędu 10-20 cm.

W poniedziałek będzie pochmurnie, ale pojawią się nieznaczne przejaśnienia. Niewielkie opady śniegu do 1 cm obejmą strefę od Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, przez centrum, po Lubelszczyznę. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 0-1 st. C na południowym wschodzie, przez 1-2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu. Powieje z zachodu, na ogół umiarkowane, ale okresami dość silnie, w porywach do 50-60 km/h.

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady śniegu do 1-3 cm, na południu - do 5 cm, a w górach - do 10 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na wschodzie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na północnym zachodzie. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach dochodzący do 50-60 km/h.

Klatka kluczowa-123451
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok

Sylwester zapowiada się pochmurnie. Z jednej strony spodziewane są większe przejaśnienia, z drugiej strony - przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum kraju i na południu, do 0 st. C na Pomorzu. Powieje z północnego zachodu, w większości kraju umiarkowanie, ale na wschodzie okresami dość silnie, w porywach do 50 km/h.

W noc sylwestrową spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Do północy na zachodzie kraju nie będzie padać, poza tym okresami spadnie śnieg do 1 cm. Po północy opady we wschodniej połowie Polski będą stopniowo zanikać. Kolejny pas opadów śniegu, do 2-3 cm, wkroczyć ma nad północno zachodnie regiony kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -12/-10 st. C na Podlasiu oraz w kotlinach górskich, przez -8/-7 st. C w centrum kraju, do -6/-5 st. C na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 km/h.

Nowy Rok przywita nas opadami śniegu do 2-5 cm. Na północnym zachodzie i północy sypnie nawet obficiej, bo do 6-10 cm. Opady mają ominąć jedynie Podkarpacie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -5 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany i dość silnie z zachodu, porywy osiągną do 50-70 km/h.

Prawie cała Polska objęta alarmami, miejscami nawet drugiego stopnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prawie cała Polska objęta alarmami, miejscami nawet drugiego stopnia

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TAMAS PURGER

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Trzęsienie ziemi, lokalizacja
Silne trzęsienie ziemi na wyspie. W stolicy zadrżały budynki
Świat
Opady marznące
Prawie cała Polska objęta alarmami, miejscami nawet drugiego stopnia
Silny wiatr nad Bałtykiem
Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"
Polska
Porywy wiatru w Skandynawii w sobotę
Burza nad Skandynawią. Odwołano promy do Polski
Świat
W Rio de Janeiro w Boże Narodzenie było 40 stopni
Fala upałów na Boże Narodzenie. "Jest niesamowicie gorąco"
Świat
Możliwa gołoledź
Jak jeździć po śliskiej nawierzchni. "Po pierwsze maksymalna koncentracja"
Polska
Śnieg w Nowym Jorku
Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
Świat
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
Rumunię nawiedziły obfite opady śniegu
Atak zimy. "Musimy założyć łańcuchy, ale cieszymy się ze śniegu"
Świat
Noc będzie mroźna
Gdzie nocą znów zapanuje mróz
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Miesięczne opady w kilka godzin
Świat
Święta na stacji polarnej
"Tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne"
Ciekawostki
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka
Mróz w Korei Południowej
Odczuwalna temperatura wyniosła -35 stopni
Świat
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
Świat
Zima, sople
Dużo oblodzeń na szlakach. Ratownicy apelują
Polska
Skutki lawiny błotnej w Palmdale w hrabstwie Los Angeles
Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
Świat
Przymrozek, zima, jesień, szron, mróz, zimno, Korytniki
Na południu silny mróz, na północy prawie 5 stopni na plusie
Polska
Wiatr, silny wiatr, wichury
W części kraju podmuchy będą dość silne
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
Świat
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
Świat
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
Świat
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
Polska
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
Nauka
Delfiny
Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera
Polska
Deszcz meteorów
Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom