Pogoda w Polsce, bardzo ciepły sylwester. "Ciepłe powietrze znad Afryki płynie silnym strumieniem"

To będzie niezwykle ciepły ostatni dzień roku. Temperatura w sylwestra w części kraju sięgnie powyżej 15 stopni Celsjusza. Do Polski płynie ciepłe zwrotnikowe powietrze - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. W sobotę należy spodziewać się również silnego wiatru i opadów deszczu.

Jak podkreśla synoptyk, widać to dobrze po zmianie temperatury powietrza na wysokości około 1,5 kilometra. Temperatura w szczytowych partiach Karkonoszy o północy wynosiła -2 stopnie Celsjusza, a rano wzrosła do 2 st. C. I to jeszcze nie koniec, bo w ciągu dnia w sobotę ma wynosić tam 6-8 st. C, a następnego dnia sięgnie aż 8-10 st. C.