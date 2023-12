Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Nawet 11 stopni na termometrach

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Ostatnie dni tego roku zapowiadają się jesiennie. Czekają nas opady deszczu i nadal będzie nam towarzyszyć silny wiatr. Niewielkie ochłodzenie przyjdzie 1 stycznia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne. Lokalnie pojawią się słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo zachodni. Lokalnie w porywach osiągnie prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Silny wiatr i deszcz

Piątek również upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Deszcz przelotnie popada na północy i zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni wiatr.

Na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Najbardziej obficie, do 10 litrów wody na metr kwadratowy, będzie padać w północnych regionach. Temperatura maksymalna osiągnie od 4 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W większości kraju w porywach sięgnie 40-60 km/h, a na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu przekroczą one prędkość 80 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok

Niedziela, czyli sylwester, przyniesie zmienne zachmurzenie z opadami deszczu w zachodniej Polsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunku południowego. We wschodniej połowie kraju będzie on słaby i umiarkowany, a na zachodzie umiarkowany i dość silny, w porywach przekraczający prędkość 60 km/h.

W poniedziałek, w Nowy Rok, zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Opady deszczu wystąpią na północy i w środkowej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Rzeszowszczyźnie. Z południowego zachodu będzie wiać umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr, na zachodzie w porywach powyżej 70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl