Pogoda na sylwestra 2022 i Nowy Rok 2023

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Ostatni dzień 2022 roku przyniesie pochmurną aurę i opady deszczu. Temperatura może sięgnąć nawet 12 stopni Celsjusza. Podobna aura czeka nas w Nowy Rok. Tego dnia również będzie padał deszcz, a lokalnie pojawi się deszcz ze śniegiem.

Ze wstępnej prognozy pogody opracowanej przez synoptyka tvnmeteo.pl Daniela Kowalczyka wynika, że sylwester zapowiada się pochmurnie. Prognozuje się opady deszczu na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na Pomorzu możliwe są niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany.

Prognoza pogody na 31.12.2022 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc sylwestrową 31.12/1.01

Sylwestrowa noc, czyli 31.12/1.01, upłynie w południowym pasie kraju pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. W górach popada deszcz ze śniegiem. W pozostałej części Polski będzie pochmurno, możliwe są przejaśnienia na Pomorzu. Temperatura minimalna osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w dniach 31.12.2022-1.01.2023 Ventusky.com

Pogoda na Nowy Rok

Nowy Rok przyniesie na południu i zachodzie Polski pochmurną aurę z opadami deszczu. Na północnym wschodzie popada słaby deszcz ze śniegiem. W pozostałej części kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiejący z kierunków zachodnich wiatr okaże się umiarkowany.

Prognoza pogody na 1.01.2023 tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 31.12.2022-1.01.2023 Ventusky.com

