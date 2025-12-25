Logo TVN24
Prognoza

Śnieg poprószy jeszcze w tym roku

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Nadchodzące dni będą pochmurne i miejscami deszczowe, ale na horyzoncie widać już pierwsze zmiany. Na skutek przejścia frontów atmosferycznych nad naszym krajem w weekend i w następnym tygodniu w wielu regionach padać może śnieg. Czy jednak pokrywa śnieżna się utrzyma?

Polska pozostaje w zasięgu rozległego wyżu znad Północnego Atlantyku. W obszar ten od północy wbija się płytka zatoka niżowa związana z wirem niżowym znad wschodniej Europy. Od północy wkracza do Polski ciepły front z dużym zachmurzeniem, ale bez opadów. Pchany jest przez napierające od północnego zachodu masy łagodniejszego powietrza polarnego i wilgotnego, wypierającego stopniowo masy arktyczne. Jednak w nocy możliwe są jeszcze spadki temperatury poniżej -10 stopni Celsjusza w wolno ustępującym mroźnym powietrzu. W piątek temperatura w północnej połowie kraju wzrośnie już lekko powyżej 0 st. C.

W kolejnych dniach pogodę w Polsce kształtować mają układy niżowe wbijające się znad Arktyki w głąb wschodniej Europy. Związane z nimi fronty atmosferyczne mają przemieszczać się również nad naszym krajem, niosąc więcej chmur i opady, głównie na wschodzie i w centrum. W sobotę spodziewane są opady mieszane, a od niedzieli na ogół śnieg. Opady wprawdzie będą miały słabe i umiarkowane natężenie, ale w sumie do Sylwestra w Polsce spadnie do 1-5 centymetrów, a lokalnie w centrum i na wschodzie kraju do 6-10 centymetrów śniegu, który będzie osiadał i topniał. Po opadach śniegu, pod koniec grudnia, nastąpi kolejny spływ zimnego arktycznego powietrza, w którym przy nocnych rozpogodzeniach temperatura spaść może lokalnie poniżej -15 st. C. Zanosi się na bardzo zimną sylwestrową noc.

Drugi dzień świąt w chmurach

W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie, południu oraz północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -2/-1 st. C w regionach południowych, przez 0-1 st. C w centralnej Polsce, do 5-6 st. C na Wybrzeżu. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-121161
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda w weekend. Gdzie sypnie śniegiem?

W sobotę aura będzie pochmurna. Na wschodzie i w centrum kraju prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu, którego spadnie do 1 centymetra. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1-2 st. C na południu i w centrum kraju oraz 4-6 st. C na Wybrzeżu. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 50-60 km/h, a na północy - do 70-80 km/h.

W niedzielę wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na północnym wschodzie rozpogodzeniami. Na wschodzie, południowym wschodzie oraz w centrum kraju prognozowane są opady śniegu, którego spadnie do 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w regionach centralnych, do 4 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 60 km/h, a na północnym wschodzie - do 80 km/h.

Po weekendzie wciąż na prószyć

Poniedziałek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie oraz południu kraju spadnie do 1-2 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach z prędkością do 50-60 km/h.

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie i zachodzie kraju okresami spadnie do 1-3 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 50-60 km/h.  

Klatka kluczowa-121149
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: lumofoto/Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
