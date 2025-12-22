Pogoda na święta. Blokada Rexa urządzi nam Boże Narodzenie. Możliwy dwucyfrowy mróz

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

W najbliższych dniach w Polsce rozwinie się cyrkulacja północno-wschodnia. Stanie się tak względu na nietypową blokadę Rexa. Polega ona na ułożeniu w pionie silnego wyżu, w tym przypadku skandynawskiego, oraz niżu nad Morzem Śródziemnym. Razem tworzą one specyficzną cyrkulację powietrza w kształcie odwróconej litery S, zapewniając stabilną blokadę cyrkulacji strefowej. W Polsce przekłada się to na dłuższy okres z napływem suchego powietrza arktycznego.

Nareszcie pojawią się rozpogodzenia

We wtorek, wraz z przemieszczającą się "końcówką" frontu chłodnego, związanego z niżem z centrum nad północno-zachodnią Rosją, możliwe będą przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w mokry śnieg. Wystąpią one głównie we wschodniej części kraju. Opady te nie spowodują pojawienia się pokrywy śnieżnej na nizinach, bo grunt jest jeszcze ciepły. Szansa na przyrost pokrywy śnieżnej do 2-5 centymetrów wystąpi jedynie w rejonie górskim i lokalnie na wyżynach. Po przejściu frontu chłodnego na północy, a następnie także częściowo w centrum, pojawią się długo wyczekiwane większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wraz z napływem chłodnego, suchego powietrza z każdym dniem rozpogodzeń będzie więcej, a ich strefa postępować będzie od północy w głąb kraju.

Mróz mocno ściśnie o poranku

W okresie świątecznym szansa na śnieg będzie jedynie w nocy z wtorku na środę na południu i lokalnie w centrum kraju oraz w Wigilię w pierwszej części dnia na krańcach południowych i południowo-wschodnich kraju (w rejonie górskim ponownie możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o 2-5 cm). Przy nocnych rozpogodzeniach o poranku w środę, czwartek i piątek temperatura może spadać do -10/-8 stopni Celsjusza, a w lokalnych zastoiskach chłodu nawet do -15/-12 st. C.

Pogoda na święta. Prognoza na Boże Narodzenie 2025

We wtorek w południowej części kraju zapanuje duże i całkowite zachmurzenie. W północnej Polsce chmur będzie mniej, wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. Mogą pojawić się opady deszczu przechodzące w mokry śnieg, głównie we wschodniej części kraju. W rejonie górskim początkowo możliwa jest marznąca mżawka i zanikające mgły, a w ciągu dnia - opady śniegu do 2-5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie do 2-3 st. C na Pomorzu i zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie przeważnie słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu - okresami dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Pogoda na Wigilię. Gdzie spadnie śnieg

Nad ranem 24 grudnia na północy Polski będzie lodowato. Prognozujemy tam spadki do -6/-10 st. C, a lokalnie, w zastoiskach chłodu, nawet do -15/-12 st. C. W Wigilię w ciągu dnia na północy i w centrum będzie pogodnie, miejscami słonecznie. Więcej chmur pojawi się jedynie na południu, a w Małopolsce i Podkarpaciu w pierwszej połowie dnia mogą wystąpić słabe, przelotne opady śniegu. W górach spadnie od 2 do 5 cm białego puchu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od -5/-4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3/-2 st. C w centrum, do -1/0 st. C na południu i zachodzie. Powieje z północnego wschodu, na ogół słabo i umiarkowanie. Tylko w górach chwilami wiatr będzie silniejszy.

Pogoda na pierwszy i drugi dzień świąt

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia o poranku w całym kraju pojawią się spadki temperatur do -6/-10 st. C, a lokalnie nawet do -15/-12 st. C. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju spodziewana jest pogodna i słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do -3/-2 st. C w pozostałej części kraju. Mróz utrzyma się przez całą dobę. Odczuwalny będzie słaby wiatr z północnego wschodu lub zmiennych kierunków.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia mieszkańców centrum i południa Polski czeka pogodna aura z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. W ciągu dnia więcej chmur pojawi się w północnej części kraju. Temperatura maksymalna okaże się wyrównana w całym kraju i wyniesie -1/0 st. C. W większości Polski powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków - jedynie na północnym wschodzie podmuchy z północnego zachodu okażą się umiarkowane.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Pogoda na sobotę

W sobotę po świętach mieszkańców południa kraju czeka duże zachmurzenie, a pozostałych rejonów Polski - nawet całkowite. Na Suwalszczyźnie mogą pojawić się słabe opady deszczu ze śniegiem. W większości kraju zapanuje zbliżona temperatura, w okolicach 0-2 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.