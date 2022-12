Pochmurno, deszcz i coraz cieplej. Ile stopni będzie w Wigilię i święta. Pogoda na Boże Narodzenie

Pogoda w Polsce przez kolejne dni będzie kształtowana przez niże i fronty atmosferyczne. Czekają nas opady deszczu, którego najwięcej spadnie w Wigilię. Miejscami może spaść deszcz ze śniegiem, poza tym wiatr silnie powieje. Będzie napływać ciepłe powietrze. Temperatura 24 grudnia, jak i w Boże Narodzenie, w niektórych regionach kraju zbliży się do 10 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nad Europą nastąpiła znacząca przebudowa pola barycznego. W ciągu nadchodzących dni dominować będzie strefowa cyrkulacja atmosfery, co oznacza okres dynamicznej i wietrznej pogody - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Wyjaśnia, że warunki atmosferyczne będą kształtować rodziny układów niskiego ciśnienia znad Atlantyku ze strefami aktywnych, wilgotnych frontów atmosferycznych, przemieszczających się znad oceanu w kierunku północno-wschodniej części Europy.

Do Polski napływać będą ciepłe i wilgotne masy powietrza, a dominującym rodzajem opadów będzie deszcz.

Odwilż, deszcz, silny wiatr

W środę będzie przeważnie pochmurno z opadami deszczu na północy i zachodzie kraju rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy. W drugiej części dnia deszcz do 2 l/mkw. popada również w południowych i centralnych regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny, w górach osiągając 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Czwartek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami na południowym wschodzie kraju. Na zachodzie i północy okresami będą występować opady deszczu o sumie 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 7-8 st. C na zachodzie. Powieje wiatr południowo-zachodni i południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-50 km/h.

Pod znakiem pochmurnej aury upłynie również piątek. Możliwe są okresowe opady deszczu do 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

Prognozowana temperatura na najbliższe sześć dni Ventusky

Prognoza pogody na Wigilię i Boże Narodzenie

Sobota, czyli Wigilia, także będzie pochmurna, a deszczu ma być więcej niż w poprzednie dni. Spadnie deszcz - do 5-10 l/mkw. - a na północnym wschodzie kraju również deszcz ze śniegiem. Przejściowe rozpogodzenia możliwe są tylko w Polsce południowej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda w Boże Narodzenie zapowiada się podobnie. Pierwszego dnia świąt, czyli w niedzielę 25 grudnia, będzie pochmurno z przejaśnieniami na południu i w centrum kraju. Lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, będą mieć jednak słabe natężenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w środkowej części kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południowego zachodu, umiarkowanie, okresami dość silnie.

Poniedziałek 26 grudnia, drugi dzień świąt, w całym kraju przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowane opady na najbliższe sześć dni Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl