Pogoda na Boże Narodzenie. Co przewidują modele synoptyczne?

Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia. Według wstępnych prognoz będzie nieco cieplej niż obecnie. Czy będziemy mogli cieszyć się śniegiem w Wigilię i kolejne dni? Sprawdź, co mówi synoptyk tvnmeteo.pl.

- Wszystko wskazuje na to, że "białe święta" stają się coraz bardziej mniej prawdopodobne - stwierdził synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Jak wyjaśnił, na początku przyszłego tygodnia do Polski napłynie masa cieplejszego powietrza. W związku z ociepleniem od poniedziałku na zachodzie kraju temperatura wzrośnie powyżej 0 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach strefa rozszerzy się także na centralną i wschodnią Polskę. Według wstępnych prognoz temperatura może sięgać około 2-6 stopni Celsjusza. - Spowoduje to stopnienie niemal całej pokrywy śnieżnej, która utrzyma się prawdopodobnie jedynie miejscami w centrum kraju oraz na południu i wschodzie - dodał synoptyk.

Boże Narodzenie 2022 - wstępna prognoza pogody

Jak na razie modele synoptyczne wskazują, że Wigilia zapowiada się pochmurno, ze strefą pofalowanego frontu chłodnego, rozciągającego się nad Polską. Prognozowane są opady deszczu i mżawki na południu kraju, a na północy - deszczu ze śniegiem. Może pojawić się też dość silny wiatr, przez co warunki biometeorologiczne nie będą korzystne. Temperatura maksymalna prawdopodobnie będzie dodatnia - od 0-2 st. C na północnym wschodzie do 2-5 st. C na południu i zachodzie.

Wstępna prognoza pogody na 24.12 wetter3.de

Pogoda na pierwszy dzień świąt

Pierwszy dzień świąt, a więc niedziela 25.12, także zapowiada się pochmurno, zwłaszcza na południu Polski. Wstępne przewidywania mówią o słabych opadach, przeważnie deszczu. Termometry mogą pokazać 4-6 st. C na południu do 0-4 st. C na północy i w centrum. Na północy kraju może pojawić się więcej rozpogodzeń.

Wstępna prognoza pogody na 25.12 wetter3.de

Prognozowana temperatura w dniach 24-26.12 Ventusky.com

Pogoda na drugi dzień świąt

Drugi dzień świąt - poniedziałek 26.12 - przynieść nam może zmienne zachmurzenie. Spodziewane jest też ochłodzenie - temperatura sięgnie około 0-4 st. C. Opady śniegu mogą się pojawić, ale niestety tylko w górach.

Wstępna prognoza pogody na 26.12 wetter3.de

Prognozowane opady w dniach 24-26.12 Ventusky,com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl